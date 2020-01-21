Кишинев простился с Маргаритой Цвик

КИШИНЕВ, 21 янв — Sputnik. Проститься с Маргаритой Борисовной пришли общественные и государственные деятели, представители дипломатического корпуса, коллеги и друзья, известные артисты, мастера культуры Республики Молдова.

Поток людей не иссякал в течение многих часов. Казалось, что вся страна провожает в последний путь человека, которого знали и любили тысячи людей — за ее необычайную доброту и чуткость, честность и принципиальность, высокий профессионализм, талант и неиссякаемую творческую энергию.

С глубокими и искренними соболезнованиями к родным и близким Маргариты Цвик обратилось дипломатическое представительство РФ в Молдове: "Посольство России скорбит в связи с безвременной кончиной легенды молдавской журналистики Маргариты Борисовны Цвик. Последние годы ее жизни были неразрывно связаны со Sputnik Молдова. Вечная память и глубокие соболезнования родным и близким!"

© Sputnik / Miroslav Rotari В монастыре Св. Феодора Тирона в Кишиневе прошло прощание с легендой отечественной журналистики Маргаритой Цвик.

Слова сопереживания и скорби прозвучали в посланиях общественных и этнокультурных организаций нашей страны.

У храма Всех Святых на Армянском кладбище в Кишиневе, где прошли похороны, пришедшие проститься с Маргаритой Цвик не скрывали эмоций, а часто и слез, говоря о том, как велика эта утрата.

Третий президент Республики Молдова Владимир Воронин, прощаясь с Маргаритой Цвик, сказал, что она была человеком "исключительной честности и исключительной доброты".

"Маргарита Борисовна обладала уникальными качествами, была человеком исключительной порядочности, исключительной честности, исключительной доброты. Она не смотрела на посты и должности. Для нее важно было, какой человек стоит перед ней, что он представляет собой как личность, — сказал Владимир Воронин. — Мы всегда будем помнить ее и будем сожалеть, что такие люди нас покидают".

Народный артист РМ Константин Москович, которого связывали с Маргаритой Цвик долгие годы дружбы, исполнил фрагмент ее любимой мелодии — отрывок из всемирно известной инструментальной композиции "Одинокий пастух" композитора Джеймса Ласта. Нежная, проникновенная музыка в исполнении знаменитого молдавского наиста глубоко тронула сердца участников прощальной церемонии.

Координатор телевизионных проектов "Телерадио-Молдова" Людмила Барбу рассказала о своих встречах с Маргаритой Цвик, ставшей ее наставником и учителем в телевизионной работе.

© Sputnik / Miroslav Rotari В монастыре Св. Феодора Тирона в Кишиневе прошло прощание с легендой отечественной журналистики Маргаритой Цвик.

"Она никогда не боялась делиться своими знаниями с молодыми, и мы научились у нее очень многому, — сказала Людмила Барбу. — Для того, чтобы достичь уровня Риты Борисовны, нужно прожить всю жизнь, и все равно этого будет мало".

Маргарита Цвик шла впереди своего времени, благодаря ее таланту и профессионализму были основаны новые медийные проекты, независимое информационное агентство, первый негосударственный телеканал NIT, который быстро завоевал любовь молдавских зрителей, напомнила координатор телепроектов общественной телерадиокомпании.

"Спасибо вам за ваши уроки, за ту путевку в жизнь, которую вы дали многим журналистам. Мы будем вечно помнить вас", — сказала Людмила Барбу.

Вместе с Маргаритой Цвик уходит целая эпоха в общественной жизни страны, считает председатель Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина.

"Все ее добрые дела пусть останутся на земле, пусть приумножатся каждым из нас. Маргарита Борисовна была представителем той журналистики, которая любовалась человеком, возносила его над обыденностью и мещанством. Спасибо Богу, что вы были на нашей земле", — сказала Рудягина.

Маргарита Борисовна Цвик ушла из жизни 19 января 2020 года. Десятилетия ее трудовой биографии связаны с работой на Национальном телевидении. Она вела любимые зрителями телепрограммы "Вектор", "Ракурс", "Интервью после назначения", "Дипломатическая гостиная".

В конце 90-х годов Маргарита Цвик возглавила независимый телеканал NIT, работала генеральным директором информационного агентства "Новости-Молдова". Последние годы занимала пост советника руководителя Sputnik Moldova.