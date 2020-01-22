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Таможенники сообщили о рекордных поступлениях в бюджет Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28921770/tamozhenniki-soobschili-o-rekordnykh-postupleniyakh-v-byudzhet-moldovy.html

Таможенные поступления остаются одним из главных источников дохода для нашего государства. За прошлый год зарегистрирована рекордная сумма.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Таможенная служба подвела итоги 2019 года. По данным ведомства, за весь прошлый год в бюджет Молдовы поступила рекордная сумма денег – более 22,8 миллиарда, это на 1,48 миллиарда или на 7% больше, чем в 2018 году.

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Такие цифры представил глава Таможенной службы Серджиу Бурдужа на годовом заседании ведомства.

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По его словам, в 2019-м руководимое им ведомство добилось прогресса в предотвращении нарушений - было открыто 123 уголовных дела.

Согласно статистике, в рамках антитабачной кампании, в указанный период на границе предотвратили контрабанду 2,7 миллиона сигарет. Это в три раза больше, чем в 2018 году.

Кроме того, пресечены 592 попытки незаконной транспортировки одежды на общую сумму 26 миллионов леев. Это на 55% больше. 

Достигнут определенный прогресс и в процессе защиты интеллектуальной собственности - было пресечено множество попыток контрабанды на общую сумму в 5 миллионов леев.

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