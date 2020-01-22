В Кишиневе боятся, что зловоние может вернуться в город: что предложил примар

Работы на очистной станции необходимо провести в срочном порядке, чтобы не допустить возвращения смрада в столицу с приходом потепления.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Примар (мэр) Кишинева Ион Чебан считает, что для изменения ситуации на столичной очистной станции необходимо найти срочное решение.

По его словам, объект необходимо незамедлительно очистить, "но для начала следует провести полный анализ нынешней ситуации". Это, как полагает столичный градоначальник, нужно сделать для того, чтобы не повторилась ситуация, когда вместе с приходом теплой погоды в столицу возвращается неприятный запах.

"Мы должны срочно действовать, не дожидаясь подобных "сюрпризов". Раньше столица управлялась неэффективно, а деньги тратились на другие цели. Сейчас необходимо найти долгосрочное решение", - написал Чебан в Facebook.

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Он сообщил, что попросил ответственных лиц представить отчет об этапе работ, которые проведены на очистной станции. "В четверг мы сможем проанализировать ситуацию на месте", - заключил примар.

Ранее Чебан призвал к тому, чтобы модернизация объекта проводилась более быстро с учетом того, что "для этого есть деньги". "Ситуация с очистной станцией должна меняться. Скоро потеплеет и вернется неприятный запах. Но что-то я не вижу продвижения в этом смысле", - сказал градоначальник.

На протяжении нескольких месяцев 2019 года жителей муниципия Кишинев "терроризировало" зловоние. Эта проблема обсуждалась на разных уровнях - от примэрии до правительства. К расследованию того, откуда берется смрад, привлекли даже сотрудников правоохранительных органов. Были возбуждены уголовные дела. Разумеется, многих интересовало, не опасен ли неприятный запах для здоровья жителей и гостей столицы. Ранее в комментарии Sputnik председатель кишиневской территориальной организации Экологического движения Молдовы Владимир Гараба сообщил, что "это не отравляющее вещество, влияющее на органы дыхания, и не химическое оружие".

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