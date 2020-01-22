Какие изменения ожидаются в МВД Молдовы

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Роль полицейского - не только расследовать преступления. Все обладатели погонов должны предотвращать беззаконие, чтобы каждый гражданин нашей страны чувствовал себя в безопасности. Такое заявление сделал министр внутренних дел в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Чиновник признал, что объем работы одного полицейского очень велик, но все же есть вопросы по поводу участия каждого из них в предупреждении преступлений.

"Действительно тяжело контролировать ситуацию одному инспектору, ответственному за два или три населенных пункта с общим населением в 7 тысяч человек. Но все же, когда я был офицером по уголовному преследованию, в первую очередь, я наладил сотрудничество с местными властями. Я имел под рукой списки людей, склонных к насилию, любителей алкоголя, вышедших из пенитенциаров и других", - пояснил Войку.

По его словам, за активность этих граждан держали в поле зрения, беседовали с соседями.

Собеседник Sputnik добавил, что сейчас такое вообще не практикуется, большинство жителей сельской местности не в курсе, как зовут их участкового, а еще и знать его в лицо - об этом нет и речи.

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Министр уверен, что такая система помогла бы выявить многие нарушения очень быстро, ведь если один гражданин не работает, но приобрел дорогую машину и питается лучше других, это вызывает вопросы. По мнению Войку, как минимум следует проверить, каким образом этот человек зарабатывает деньги, но пока неясно, сколько полицейских из ста обращают внимание не такое и задают себе подобные вопросы.

"Полицейский должен уметь анализировать, быть психологом, надеюсь меня правильно поймут. Такое же внимательное отношение должно быть и к алкогольно зависимым", - уточнил Войку.

Как объяснил глава МВД, для достижения всех этих целей, власти намерены укомплектовать ряды полицейских, также они позаботятся, чтобы в системе остались только профессионалы.

Все эти заявления были сделаны Павлом Войку в ходе беседы о большом количестве преступлений (почти 30 тысяч), зарегистрированных в прошлом, 2019 году. Из всего этого числа 194 были тяжкими. Особенно плохо обстоят дела с изнасилованиями: в 2018 году их было зарегистрировано 61, а в 2019 это число возросло до 320.

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