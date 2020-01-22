Проблема бездомных животных в Кишиневе: власти расширяют городской приют

В службе отлова бездомных собак надеются, что в перспективе муниципальный приют будет расширяться и дальше.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Работы по расширению муниципального приюта для бездомных собак планируется завершить к концу февраля. Сейчас на территории обустраивают площадку, на которой будут расположены дополнительные вольеры для 200-300 животных. Как рассказал глава службы отлова бездомных собак Роман Трахтман, впервые в приюте появятся прогулочные дворики для работы кинологов с бродячими собаками.

Почему животных в приюте стало больше

Муниципальный приют для бездомных собак действует около полутора лет. Поначалу в нем обитало порядка 100 четвероногих. Сейчас - более 500. Трахтман пояснил, что на данный момент животных, отловленных на кишиневских улицах, проверяют на наличие болезней, стерилизуют, регистрируют и больше не отпускают в город, как раньше.

"Было время, когда мы выпускали собак по месту их прежнего обитания. Но это поднимало вопросы о том, почему мы их выпускаем. Поэтому сейчас мы их держим здесь", - отметил собеседник.

Зачем бездомным животным кинологи

По мнению руководителя службы отлова, животных с улиц необходимо убрать, чтобы снизить нервозность, которая возникает у горожан из-за стай бродячих собак.

В планах муниципальной службы по отлову бездомных собак пристроить как можно больше животных в добрые руки. Для этого с четвероногими предварительно будут работать кинологи. Они оценят характер собаки и ее способность к социализации. По возможности, приучат ее к жизни рядом с человеком.

"Кинолог способен выявить поведенческие проблемы четвероногого, потому что собака может попасть в дом, где есть дети или же другие животные. Кинолог должен понять степень обучаемости собаки", - пояснил Трахтман.

Исходя из того, каким образом та или иная бездомная собака будет воспринимать человека, ее будут рекомендовать потенциальным хозяевам.

Пока же, по признанию Трахтмана, люди неохотно берут к себе на воспитание животное из приюта. Более того, их часто возвращают обратно.

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