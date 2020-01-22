УДО Филата: поставит ли суд точку в деле экс-премьера Молдовы

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Апелляционная палата Кишинева рассмотрит запрос об обжаловании условно-досрочного освобождения экс-премьера Молдовы Владимира Филата 29 января. Об этом заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова министр юстиции Фадей Нагачевский.

"На 29 января намечено заседание Апелляционной палаты Кишинева. В обязанности Национальной администрации тюрем и пенитенциара №13, которые подали протест, входит идти и защищать апелляцию, которую они направили. Обоснована ли позиция адвокатов господина Филата, также выскажется суд", - сказал глава Минюста.

Он отметил, что не хотел бы комментировать эту тему накануне заседания судебной инстанции. "Сегодня любой комментарий до судебного заседания будет истолкован как политическое вмешательство", - пояснил Нагачевский.

Руководство пенитенциара №13 опротестовало решение кишиневского суда об условно-досрочном освобождении Филата 5 декабря.

УДО Филата

В начале декабря 2019-го Филат освободился по УДО. Экс-премьер отбывал наказание в столичном пенитенциаре №13 за коррупцию и извлечение выгоды из влияния. Его срок должен был истечь не так скоро, но все довольно круто изменилось – и за один день он вышел из тюремной камеры на свободу.

Заседание по вопросу условно-досрочного освобождения Филата было запланировано на 2 декабря, но тогда его прервали, перенеся вынесение решения на 3 декабря. Вердикт провозгласил судья Виктор Рацой.

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Бывший премьер не присутствовал на заседании инстанции. Его освобождение произошло на основе представления пенитенциарному учреждению заключения судебной инстанции. А выпущен он на свободу досрочно согласно статье 91 Уголовного кодекса Молдовы.

УДО экс-премьера стало настоящим сюрпризом для многих, в том числе и для руководства страны.

Филат должен был сидеть еще несколько лет, но для того, чтобы сократить этот срок, было несколько решений судов в течение нескольких месяцев: первое – 30 июля 2019 года, второе – 28 октября того же года.

Дела Филата

Филата задержали 15 октября 2015 года сразу после того, как с него была снята депутатская неприкосновенность. Изначально прокуроры требовали приговорить его к 19 годам тюрьмы за пассивную коррупцию и извлечение выгоды из влияния.

Он отбывал наказание в пенитенциаре №13 в Кишиневе. После вынесения окончательного вердикта экс-премьера должны были перевести в тюрьму в Липканах, однако из-за другого судебного процесса приняли решение, чтобы во время следственных мероприятий он отбывал наказание в молдавской столице.

На имя экс-премьера возбуждено еще одно уголовное дело, открытое по части 3 статьи 243 "Отмывание денег". По этому делу ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Судебное заседание по нему перенесено на начало марта 2020 года. Слушания по этому процессу должны были состояться в пятницу, 20 декабря, однако этого не произошло. Причина – запрос, поданный экс-премьером о том, что он проходит лечение.

Филат вне политики?

На большой пресс-конференции, которую Филат дал сразу после своего УДО, на вопрос о том, намерен ли он вернуться в политику, экс-премьер ответил, что пока не планирует. "Мои планы на будущее связаны со своей жизнью и не касаются политики, но это не значит, что я не буду общаться с людьми, которые занимаются политикой", - сказал тогда Филат.

При этом он заявил, что рассматривает возможность политического консультирования.

Спустя несколько дней после этого он принял участие в заседании Национального политического совета Либерально-демократической партии Молдовы. Там он выступил и заявил, когда намерен вернуться в политику.

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"Я приостановил политическую карьеру до момента, пока смогут доказать, что все, о чем говорилось в мой адрес, было неправдой... Но то, что я приостановил политическую деятельность, не означает, что я могу прекратить работу над тем, за что мы боролись вместе. Это касается правового государства, внутренних реформ, европейской интеграции", - сказал Филат.

Впрочем, как именно он будет работать, Филат рассказать не смог. Тогда же в беседе с журналистами экс-премьер сообщил, что намерен провести встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном не на территории Молдовы.

Филат – один из основателей ЛДПМ и руководил партией до 2016 года, когда после ареста он сложил полномочия главы руководителя молдавских либерал-демократов.

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