Операция "Пешеход": что показали проверки на дорогах

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) провели операцию "Пешеход". Все те, кто переходил улицу в неположенном месте, были оштрафованы. Правоохранители установили личности и тех, у кого не оказалось при себе документов.
Наказание настигло и водителей, не пропускавших тех, кто собирался перейти на другую сторону улицы по пешеходному переходу.
Согласно статистике, в 2019 году в результате 344 ДТП погибли 58 человек, которые шли через дорогу не по переходу. Еще 295 человек получили тяжелые травмы.
Операция "Пешеход" продлится месяц и будет проходить по всей стране.
Правоохранители призывают участников дорожного движения быть ответственными и не рисковать своей жизнью.
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