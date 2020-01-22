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Пешеходный переход

Операция "Пешеход": что показали проверки на дорогах

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28934837/operatsiya-peshekhod-chto-pokazali-proverki-na-dorogakh.html

В ходе операции наказаны были и пешеходы, и водители, которые не пропускали их в предназначенных для этого местах.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Сотрудники Национального инспектората патрулирования (НИП) провели операцию "Пешеход". Все те, кто переходил улицу в неположенном месте, были оштрафованы. Правоохранители установили личности и тех, у кого не оказалось при себе документов.

Наказание настигло и водителей, не пропускавших тех, кто собирался перейти на другую сторону улицы по пешеходному переходу.

Согласно статистике, в 2019 году в результате 344 ДТП погибли 58 человек, которые шли через дорогу не по переходу. Еще 295 человек получили тяжелые травмы.

Операция "Пешеход" продлится месяц и будет проходить по всей стране.

Правоохранители призывают участников дорожного движения быть ответственными и не рисковать своей жизнью.

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