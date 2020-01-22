Изменения в троллейбусных маршрутах в Кишиневе: что надо знать жителям столицы

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Со среды в Кишиневе возобновлен троллейбусный маршрут №16, который будет связывать столичный сектор Чеканы и центр города.
Как пояснили в примэрии (мэрии), это решение принято для решения проблемы с общественным транспортом, возникшей у жителей улиц М. Дрэган, Волунтарилор и Заводская.
На маршрут выведены четыре троллейбуса с автономным питанием, которые будут ездить каждые 20-25 минут.
Путь следования троллейбусов №16 несколько отличается от прежнего. Теперь они будут стартовать с улицы 31 Августа 1989 года и ехать по улице А. Пушкина, бульварам Г. Виеру и Ренаштерий, улицам Киевская, А. Руссо, Мештерул Маноле, Вадул луй Водская, М. Дрэган, Волунатрилор, конечная остановка – Заводская. Обратный маршрут: с улицы Заводская по улицам Волунтарилор, М. Дрэган, Вадул луй Водская, Мештерул Маноле, А. Руссо, Киевская, бульварам Ренаштерий и Г. Виеру, улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и 31 Августа.
В Кишиневе тестируют пять новых троллейбусов на автономном ходу>>>
Кроме того, как сообщил столичный градоначальник, на одну единицу увеличено число троллейбусов, обслуживающих маршрут №34, который едет до коммуны Трушены.
"Все пять троллейбусов оснащены батареями нового поколения и обеспечат автономную работу на протяжении 30 километров пути", - пояснил Чебан.
Также транспортные средства оборудованы системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами, которые предусмотрены на каждый набор сидений.
"Знаю, что в муниципалитете все еще мало единиц общественного транспорта, и хочу больше, новее и современнее. И мы сделаем это", - сказал примар.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK