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Троллейбус

Изменения в троллейбусных маршрутах в Кишиневе: что надо знать жителям столицы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28935960/izmeneniya-trolleybus-marshrut-chisinau-chto-nado-znat-zhitelyam-stolitsy.html

С 22 января в Кишиневе вступили в силу изменения, связанные с несколькими троллейбусными маршрутами.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Со среды в Кишиневе возобновлен троллейбусный маршрут №16, который будет связывать столичный сектор Чеканы и центр города.

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Как пояснили в примэрии (мэрии), это решение принято для решения проблемы с общественным транспортом, возникшей у жителей улиц М. Дрэган, Волунтарилор и Заводская.

На маршрут выведены четыре троллейбуса с автономным питанием, которые будут ездить каждые 20-25 минут.

Путь следования троллейбусов №16 несколько отличается от прежнего. Теперь они будут стартовать с улицы 31 Августа 1989 года и ехать по улице А. Пушкина, бульварам Г. Виеру и Ренаштерий, улицам Киевская, А. Руссо, Мештерул Маноле, Вадул луй Водская, М. Дрэган, Волунатрилор, конечная остановка – Заводская. Обратный маршрут: с улицы Заводская по улицам Волунтарилор, М. Дрэган, Вадул луй Водская, Мештерул Маноле, А. Руссо, Киевская, бульварам Ренаштерий и Г. Виеру, улицам митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и 31 Августа.

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Общественный транспорт
© Sputnik / Miroslav Rotari
Что заявил примар Кишинева на требование повысить тариф в столичных маршрутках
"Рад, что удалось перезапустить троллейбусный маршрут №16, расширив путь его следования на некоторые улицы, где он не был ранее распространен", - написал в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан.

Кроме того, как сообщил столичный градоначальник, на одну единицу увеличено число троллейбусов, обслуживающих маршрут №34, который едет до коммуны Трушены.

"Все пять троллейбусов оснащены батареями нового поколения и обеспечат автономную работу на протяжении 30 километров пути", - пояснил Чебан.

Также транспортные средства оборудованы системами кондиционирования, камерами видеонаблюдения и USB-разъемами, которые предусмотрены на каждый набор сидений.

"Знаю, что в муниципалитете все еще мало единиц общественного транспорта, и хочу больше, новее и современнее. И мы сделаем это", - сказал примар.

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