Отставки в мэрии Кишинева: одному из чиновников уже нашли замену

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Глава управления образования, молодежи и спорта примэрии (мэрии) Кишинева Родика Гуцу подала в отставку. Об этом в среду сообщил столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.
"Глава управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу подала в отставку, а вчера я подписал ее заявление об уходе. Все продолжалось недолго, после того, как несколько месяцев назад попросил ее уйти добровольно. Это потому, что она знала, что у нее было много нарушений на протяжении работы в этом управлении, а также схемы, затрагивающие ее интересы", - написал Чебан.
Как пояснил глава местной администрации, 21 января он подписал и заявления об отставке еще двух заместителей руководителя управления образования.
"Сегодня утром представил человека, который станет одним новых заместителей руководителя структуры. Речь идет об Андрее Павалой. Он - хороший специалист", - сказал Чебан.
По словам примара, поиск нового руководителя управления образования будет проходить в строгом соответствии с действующим законодательством.
На одном из последних заседаний муниципальных служб Чебан в очередной раз потребовал добровольной отставки Гуцу. Он раскритиковал работу чиновницы и заявил, чтобы она не дожидалась, пока ее уволят. Примар упрекнул ее за задержку по выплате зарплаты сотрудникам управления, продолжающиеся поборы и прочие нарушения в школах и детских садах.
"На 16 января в Кишиневе без санитарных авторизаций работает много детских садов. В ходе проверок в некоторых образовательных учреждениях выявлен целый спектр нарушений, которые представляют риск для здоровья детей", - сказал ранее Чебан.
Он сообщил, что проверки показали, что в некоторых образовательных учреждениях нет горячей воды, мыла, товаров для дезинфекции помещений, мебели для определенного возраста, а обеспечение детей продуктами питания происходит с нарушениями в меню.
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Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности. А 30 декабря 2019 года в Агентстве по государственным закупкам сообщили, что в процессе приобретения продуктов для столовых школ и детских садов по-прежнему фиксируются серьезные нарушения.
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