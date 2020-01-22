Отставки в мэрии Кишинева: одному из чиновников уже нашли замену

Глава столичной администрации пояснил причину отставки ряда чиновников, а также рассказал как будут выбирать нового руководителя управления образования, молодежи и спорта.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Глава управления образования, молодежи и спорта примэрии (мэрии) Кишинева Родика Гуцу подала в отставку. Об этом в среду сообщил столичный градоначальник Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Глава управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу подала в отставку, а вчера я подписал ее заявление об уходе. Все продолжалось недолго, после того, как несколько месяцев назад попросил ее уйти добровольно. Это потому, что она знала, что у нее было много нарушений на протяжении работы в этом управлении, а также схемы, затрагивающие ее интересы", - написал Чебан.

Как пояснил глава местной администрации, 21 января он подписал и заявления об отставке еще двух заместителей руководителя управления образования.

"Сегодня утром представил человека, который станет одним новых заместителей руководителя структуры. Речь идет об Андрее Павалой. Он - хороший специалист", - сказал Чебан.

По словам примара, поиск нового руководителя управления образования будет проходить в строгом соответствии с действующим законодательством.

На одном из последних заседаний муниципальных служб Чебан в очередной раз потребовал добровольной отставки Гуцу. Он раскритиковал работу чиновницы и заявил, чтобы она не дожидалась, пока ее уволят. Примар упрекнул ее за задержку по выплате зарплаты сотрудникам управления, продолжающиеся поборы и прочие нарушения в школах и детских садах.

"На 16 января в Кишиневе без санитарных авторизаций работает много детских садов. В ходе проверок в некоторых образовательных учреждениях выявлен целый спектр нарушений, которые представляют риск для здоровья детей", - сказал ранее Чебан.

Он сообщил, что проверки показали, что в некоторых образовательных учреждениях нет горячей воды, мыла, товаров для дезинфекции помещений, мебели для определенного возраста, а обеспечение детей продуктами питания происходит с нарушениями в меню.

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Чебан отметил, что фирмы, которые ранее поставляли в школы и детские сады столицы "испорченную рыбу", снова пытаются выиграть тендер, но этого нельзя допустить. Он призвал подчиненных привлечь к разбирательству уполномоченные структуры, в том числе Национальный антикоррупционный центр и прокуратуру.

Ранее Молдову всколыхнула шокирующая история, произошедшая в одном из детских садов Кишинева, который снабжался рыбой с червями, хлебом с мазутом и металлическими элементами, а также протухшим мясом. Тогда выяснилось, что этот случай оказался не единичным. Проблема поставок некачественных и просроченных продуктов питания в образовательные учреждения Молдовы дошла до Высшего совета безопасности. А 30 декабря 2019 года в Агентстве по государственным закупкам сообщили, что в процессе приобретения продуктов для столовых школ и детских садов по-прежнему фиксируются серьезные нарушения.

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