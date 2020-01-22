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Президент Молдовы Игорь Додон

Додон примет участие в работе Международного форума памяти Холокоста

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Общество
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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (76)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28936708/dodon-primet-uchastie-rabot-mezhdunarodnui-forum-pamyati-holocaust.html

По словам главы республики, в рамках мероприятия у него запланированы двусторонние встречи с коллегами из других стран.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в среду отправился с рабочим визитом в Израиль, где по приглашению лидера этой страны Реувена Ривлина примет участие во Всемирном форуме памяти Холокоста.

"Это крупное событие посвящено 75-й годовщине освобождения Красной армией лагеря смерти "Освенцим". В форуме примут участие более 50 иностранных делегаций на уровне глав государств, правительств, парламентов", - написал Додон в Facebook.

По словам главы республики, в рамках мероприятия у него запланированы двусторонние встречи с его коллегами из других стран.

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста пройдет 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. К участию в мероприятиях приглашены делегации из десятков стран мира, в том числе из России. Как ожидается, президент РФ Владимир Путин примет участие не только в работе Форума, но и будет присутствовать на церемонии открытия памятника блокадникам Ленинграда в центральном иерусалимском парке Сакер.

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Тема:
9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне (76)

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