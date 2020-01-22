В Кишиневе рассказали, зачем вводили ограничения для авто из Приднестровья

Вице-премьер по реинтеграции пояснил, зачем официальный Кишинев вводил тестовый режим пересечения молдавско-украинской границы для автомобилей из Приднестровья.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Вопрос с номерными знаками едва не стал поводом для обострения диалога между Кишиневом и Тирасполем. Сначала Кишинев в тестовом режиме приостановил действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу. А потом ответные меры для машин территории Правобережья пообещал ввести Тирасполь. Почему официальный Кишинев пошел на тестовый режим, рассказал вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

"В 2018 году был создан механизм, который позволил автовладельцам из приднестровского региона повторно зарегистрировать на законных основаниях транспортные средства, используя нейтральные номерные знаки. То есть, они получают законный документ для поездок по миру", - сказал Фленкя на пресс-конференции в среду по итогам встречи со спецпредставителем действующего председателя ОБСЕ Томасом Майером-Хартингом.

По его словам, на данный момент констатируем, что лишь 3% от предположительно общего числа машин из Приднестровья получили нейтральные номерные знаки.

"Тестовый режим, который действовал с 10 по 20 января, был введен для того, чтобы, в первую очередь, проанализировать, как это повлияет на подачу заявок на получение нейтральных номеров в Приднестровье, а также оценить возможности офисов Агентства госуслуг в Тирасполе и в Рыбнице с учетом роста заявлений", - отметил вице-премьер.

По его словам, согласно предварительным данным, за эти 10 дней отмечен рост числа заявок на получение нейтральных номерных знаков.

"Мы находимся в процесс анализа полученной за этот период информации. Во-вторых, мы стараемся привлечь внимание жителей региона к тому, какие есть возможности для свободного передвижения за пределами Молдовы". – сказал Фленкя.

А с 1 апреля Украина планирует запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерными знаками. Об этом сообщил молдавский премьер Ион Кику. В пресс-службе посольства Украины Sputnik Молдова сообщили, что подобные меры Киевом рассматривается, однако окончательно они еще не приняты.

Отвечая на вопрос, к чему может привести это решение Киева, Фленкя отметил, что не может говорить от лица других стран.

С чего все началось

Ранее, 10 января 2020 года, в тестовом режиме было приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу.

Тогда в Бюро по реинтеграции заявляли, что такие меры проводятся, чтобы оценить эффективность функционирования пунктов регистрации транспортных средств в городах Тирасполь и Рыбница и поставить на учет Агентства государственных услуг автомобили из Приднестровья. Кроме того, добавили в ведомстве, тестовый режим нужен и для информирования граждан о необходимости должной регистрации принадлежащих им транспортных средств и получения "нейтральных" номерных знаков, а также свидетельств о регистрации и водительских удостоверений установленного образца.

Ответные меры Тирасполя

В Тирасполе 17 января заявили, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых постоянно проживающими в республике гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ. В уполномоченных структурах приднестровского региона сообщили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.

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Телефонный разговор Додона и Красносельского

В тот же день президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы. По словам Додона, стороны договорились срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан.

Мнение миссии ОБСЕ

Также 17 января глава миссии ОБСЕ Клаус Нойкирх выразил обеспокоенность в связи с транспортными ограничениями, выдвинутыми Кишиневом и Тирасполем при пересечении украинской границы.

"Выражаю обеспокоенность в связи с недавними событиями, которые могут негативно повлиять на свободу передвижения населения на обоих берегах реки Днестр. Мы активно продолжаем наши посреднические усилия, чтобы избежать этого", - сказано в заявлении Нойкирха, опубликованном на странице миссии в Facebook.

Нойкирх подчеркнул, что верит в "мудрость и ответственность обеих сторон". Глава миссии ОБСЕ выразил уверенность, что процесс приднестровского урегулирования можно будет удержать в позитивном русле в интересах населения обоих берегов Днестра.

Тестовый режим со стороны Кишинева снят

В Бюро по реинтеграции 20 января сообщили о том, что официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами. Собранные за 10 дней данные будут использованы для того, чтобы оценить, сколько приднестровцев уже получили нейтральные номерные знаки.

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