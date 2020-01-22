Этой продукцией гордится страна – в Молдове представят лучшие товары и услуги

С 29 января по 2 февраля на территории международного выставочного центра Moldexpo пройдет выставка "Сделано в Молдове", на которой представят продукцию и товары из разных регионов страны.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. В павильонах МВЦ "Moldexpo развернется масштабная выставка молдавских товаров "Сделано в Молдове", сообщили организаторы мероприятия.

Выставка пройдет под девизом "Домашнее! Аутентичное! Свое!" ("Acasă! Autentic! Autohton!"). Более 460 отечественных предпринимателей представят на ней продукцию и услуги. На открытии "Сделано в Молдове" будут присутствовать представители властей республики, а также официальные лица из-за рубежа.

Открытие состоится в 11:00 часов, такая выставка организуется в республике девятнадцатый год подряд.

Sputnik Молдова выступает международным информационным партнером национальной выставки "Сделано в Молдове".

По словам председателя Торгово-промышленной палаты Молдовы Серджиу Харя, на выставке будут представлены 19 стендов, посвященных региональному производству товаров и предоставлению услуг. Один из них будет полностью посвящен продукции, выпускаемой в гагаузской автономии, а 18 остальных – будут представлять районы республики.

Во всех трех павильонах, где пройдут выставочные презентации, будут представлены различные отрасли национальной экономики: пищевой, винодельческой и легкой промышленности, мебельного производства, приборостроения. Также на выставке каждый желающий сможет ознакомиться с последними разработками молдавских ученых, посмотреть изделия народных мастеров из нашей страны.

© Sputnik / Председатель Торгово-промышленной палаты Серджиу Харя рассказал о выставке "Сделано в Молдове".

Интересно тематическое деление выставки по павильонам. В первом из них вниманию посетителей представят продукцию сельскохозяйственных предприятий и компаний, производящих продукты питания и алкогольные напитки.

Во втором павильоне будет выставлена продукция промышленных предприятий, а также предметы мебели и интерьера, произведенные в Молдове. © Sputnik / И. Зенин Ажиотаж в Национальном музее: здесь открылась красочная ярмарка-выставка

Тематика третьего выставочного павильона будет посвящена деятельности компаний, предоставляющих услуги, частным учреждениям образования, работе неправительственных организаций.

В открытой выставочной зоне посетители смогут приобрести мед различных сортов, сельскохозяйственную продукцию, ознакомиться с имеющимися в стране услугами кэтеринга.

В нынешнем году отдельный стенд выставки в третьем павильоне будет посвящен деятельности российских и румынских экономических агентов. Ознакомиться с их продукцией и услугами сможет каждый желающий.

Гордостью организаторов мероприятия будет отдельный стенд, где представят экологически-чистые продукты, произведенные в республике. Основной акцент организаторы ставят на том, что в нашей стране также можно производить такую высококачественную продукцию, отвечающую мировым стандартам и пользующуюся спросом на зарубежных рынках.

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