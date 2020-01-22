Комрат станет крупным спортивным центром Молдовы - подробности

Находясь в Стамбульском аэропорту перед вылетом в Тель-Авив, президент Молдовы Игорь Додон провел рабочую встречу с министром молодежи и спорта Турции Мехметом Мухарремом Касапоглу, тема обсуждения - строительство стадиона в столице гагаузской автономии.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. В Молдове появится еще один стадион, который сможет принимать международные соревнования. В Комрате строят объект, который, в частности, будет отвечать всем стандартам FIFA.

Весной 2019 года был снесен старый стадион, а в сентябре заложен фундамент для нового спортивного сооружения.

Строительство, по плану, должно завершиться в июле 2020 года.

Тему возведения многофункционального спорткомплекса в столице Гагаузии глава государства Игорь Додон обсудил с министром молодежи и спорта Турции Мехметом Мухарремом Касапоглу.

"Обсудили с ним ход строительства нового стадиона в Комрате, так как именно это турецкое ведомство по поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана строит объект, до сдачи которого в эксплуатацию осталось несколько месяцев", - уточнил глава государства на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Додон и Касапоглу договорились о том, что торжественное открытие комплекса состоится в присутствии руководства Молдовы и представителей правительства Турецкой Республики.

Новый стадион в Комрате рассчитан на пять тысяч мест. Кроме футбольного поля, будут построены беговые дорожки, тренажерные залы, крытый спорткомплекс с залами для соревнований по боксу, баскетболу, волейболу, мини-футболу и другим видам спорта. На реализацию проекта выделено 7 миллионов долларов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK