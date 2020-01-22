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Вячеслав Платон

Генпрокуратура Молдовы не выдаст Платона Украине и России

realitatea.md
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28942948/genprokuratura-moldova-ne-vydast-platona-ukraine-russia.html

В Генеральной прокуратуре пояснили, почему отклонены запросы о возвращении Вячеслава Платона Украине и его экстрадиции в Россию.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Генеральная прокуратура Молдовы отклонила запрос о возвращении бизнесмена Вячеслава Платона на Украину и его экстрадицию в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в среду.

"Генеральная прокуратура Молдовы оповестила власти Украины и Российской Федерации о невозможности удовлетворить просьбу о возвращении подсудимого Вячеслава Платона на территорию Украины и, соответственно, об экстрадиции указанного лица в Российскую Федерацию", - отметили в прокуратуре.

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
Вячеслав Платон заочно арестован московским судом
Решение, как пояснили в ведомстве, принято после того, как прокуратура изучила запросы, поданные со стороны уполномоченных структур обеих стран.

"Учитывая, что у обвиняемого Платона есть гражданство Молдовы и он отбывает уголовное наказание, а также то, что он фигурирует в других делах, которые находятся в процессе, а без него могут быть нарушены разумные сроки расследования и, как следствие, ущемлены права и интересы потерпевших сторон, Генеральная прокуратура не может удовлетворить запросы коллег из Украины и России", - отметили в структуре.

В поданном 10 декабря 2019 года запросе со стороны генпрокурора Украины было запрошено вернуть Платона для проведения законных процедур и утверждения итогового решения по поводу запроса Молдовы об экстрадиции бизнесмена. На следующий день, то есть 11 декабря, Генпрокуратура России направила в Кишинев запрос об экстрадиции Платона в РФ, чтобы привлечь его к уголовной ответственности за совершенные на территории страны тяжкие преступления.

"На данный момент он отбывает наказание в пенитенциаре №13 после того, как был приговорен за мошенничество, отмывание денег и активную коррупцию", - отметили в прокуратуре.

Также он фигурирует в делах, связанным с уклонением от уплаты налогов, нанесение материального ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, незаконное присвоение иностранных активов.

© Depositphotos / JanPietruszka
Еще три статьи обвинения: прокуроры передали в суд дело на Платона

За что Платон заключен под стражу

В 2017 году кишиневский суд приговорил бизнесмена к 18 годам тюрьмы по делу об отмывании денег в особо крупных размерах и мошенничестве. Инстанция также постановила взыскать с него 869,22 миллиона леев. В декабре 2018 года Платон был дополнительно осужден еще на 7 лет заключения по делу о мошенничестве в страховой компании Moldasig и по делу о попытке подкупа сотрудников спецподразделения Pantera. Таким образом, общий срок, который Платон должен отсидеть в тюрьме, составил 25 лет.

Тверской суд Москвы 14 августа 2019 года санкционировал заочный арест молдавского бизнесмена Вячеслава Платона. Платон был приговорен к заключению под стражу на два месяца с момента задержания, либо экстрадиции на территорию Российской Федерации. По данным следствия, Платон обвиняется в создании международного преступного сообщества и выводе денежных средств из России по подложным основаниям.

Заключенный родился в Молдове, имеет гражданство РФ, зарегистрирован в Подмосковье.

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