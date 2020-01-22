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Камеры видеонаблюдения

Изменение системы наблюдения за автодвижением: что ждет водителей – видео

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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https://cdn2.img.sputnik.md/images/2615/29/26152911.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28943072/izmenenie-sistemy-nablyudeniya-dorozhnogo-dvizheniya-chto-zhdet-voditeley-video.html

На данный момент видеонаблюдение дает стопроцентный показатель по двум параметрам: функциональность и эффективность.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Глава Национального инспектората по патрулированию Виктор Маноле рассказал в интервью Sputnik Молдова, что система наблюдения за дорожным движением должна быть расширена на национальном уровне. Изменения необходимо провести, воспользовавшись достижениями в сфере ИТ.

"Мы находимся в веке информационных технологий и нуждаемся в новой технике - последнего поколения", - сказал собеседник.

По его словам, ретроспективный анализ дорожно-транспортных происшествий, которые произошли на том или ином участке дороги, показывает, что после установки камер количество аварий значительно сократилось. Это доказывает: водители становятся более ответственными.

Дорога и камеры видеонаблюдания
© Sputnik / Miroslav Rotari
Власти приняли важное решение о камерах видеонаблюдения на дорогах Молдовы

На вопрос о том, если управление этой системой в перспективе будет осуществляться на базе государственно-частного партнерства, глава инспектората отметил, что в настоящее время пока рано об этом говорить.

"Несомненно, что инспекторат на основе проведения анализа выйдет с рекомендациями, в которых мы считаем необходимым расширить эту систему", - сказал Маноле.

По его словам, программно-аппаратный комплекс наблюдения за дорожным движением действует на 100% - как в столице, так и в населенных пунктах, где установлены камеры.

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