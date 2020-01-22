В Приднестровье зафиксирован первый случай гриппа

В целом, эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как "неустойчиво благополучная".

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. В Приднестровье зарегистрирован первый случай заболевания гриппом, однако повода для беспокойства в связи с состоянием пациента нет.

"Своевременное обращение к врачу позволило избежать тяжелых последствий – пациент прошел курс лечения в инфекционном отделении Республиканской клинической больницы и был выписан в удовлетворительном состоянии", - отметили в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

В целом же эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как "неустойчиво благополучная". За неделю зарегистрировано 3200 новых случаев заболевания (на предыдущей неделе – 1276). Госпитализированы 118 человек, из них 69 детей.

"Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей соответствует данному периоду времени года. Ее показатель составил 685,1 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза выше предыдущей недели, но совпадает с цифрами аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в отвечающем за здравоохранение ведомстве.

За неделю зарегистрировано 107 случаев тяжелых острых респираторных инфекций (на предыдущей неделе - 83). Рост заболеваемости отмечается практически во всех районах Приднестровья за исключением Рыбницкого.

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