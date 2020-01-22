17:35 22 Января 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.55
  • USD17.61
  • RUB0.29
  • RON4.09
  • UAH0.73
Поиск
Работник одной из аптек

В Приднестровье зафиксирован первый случай гриппа

© Sputnik / Александр Кондратюк
Общество
Получить короткую ссылку
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2011/01/20110108.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28943101/v-pridnestrove-zafiksirovan-pervyy-sluchay-grippa.html

В целом, эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как "неустойчиво благополучная".

ТИРАСПОЛЬ, 22 янв – Sputnik. В Приднестровье зарегистрирован первый случай заболевания гриппом, однако повода для беспокойства в связи с состоянием пациента нет. 

"Своевременное обращение к врачу позволило избежать тяжелых последствий – пациент прошел курс лечения в инфекционном отделении Республиканской клинической больницы и был выписан в удовлетворительном состоянии", - отметили в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

Врач
© Sputnik / Николай Хижняк
Медики рассказали, существует ли в Приднестровье угроза эпидемии ОРВИ
В целом же эпидемиологическая ситуация по острым инфекциям верхних дыхательных путей оценивается как "неустойчиво благополучная". За неделю зарегистрировано 3200 новых случаев заболевания (на предыдущей неделе – 1276). Госпитализированы 118 человек, из них 69 детей.

"Заболеваемость острыми инфекциями верхних дыхательных путей соответствует данному периоду времени года. Ее показатель составил 685,1 на 100 тысяч населения, что в 2,5 раза выше предыдущей недели, но совпадает с цифрами аналогичного периода прошлого года", - подчеркнули в отвечающем за здравоохранение ведомстве.

За неделю зарегистрировано 107 случаев тяжелых острых респираторных инфекций (на предыдущей неделе - 83). Рост заболеваемости отмечается практически во всех районах Приднестровья за исключением Рыбницкого.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Ситуация с гриппом в Кишиневе: о чем заявили в столичной примэрии
Почему в Приднестровье есть проблемы с поставками вакцины от гриппа
Теги:
грипп, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Кто вошел в состав нового правительства России - фото
Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта
Лукашенко получил от Рогозина "легендарный подарок"
Авто в Молдове 2019
Самые популярные марки авто в Молдове в 2019-м

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться