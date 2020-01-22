Глава Минюста о том, что произойдет с судьями в ближайшем будущем

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Судьи, которые провалят тест на неподкупность в рамках процесса оценки, покинут систему. Об этом в интервью Sputnik Молдова заявил глава Минюста Фадей Нагачесвкий. По его словам, о профессионализме можно судить по критериям квалификации, точности, а также по хорошей статистике.

"Но есть и другая оценка, которая проводится по отдельной процедуре, при этом под проверку попадают интересы и коррупционные элементы. В случае оценки неподкупности, если судья проваливает тест, то он покидает систему", - отметил министр.

В начале января правительство Молдовы передало Совету Европы пакет документов, который включает три основных элемента - стратегия по реформе юстиции, план действия по ее внедрению, законопроект по оценке судей. В эти дни в республику прибыли эксперты СЕ, чтобы обсудить предлагаемые нововведения с представителями гражданского общества и госструктурами и понять, какова ситуация в судебной системе Молдовы.

Что ждет прокуроров?

На вопрос о том, будет ли применена практика оценки неподкупности и в отношении прокуроров, Нагачевский ответил, что Минюст не отказывался от этой идеи.

"Проблема в том, что мы определили своей целью судебную систему. Почему? Потому что тяжелее всего найти консенсус по этому вопросу. Это, во-первых. Во-вторых, вопросы, связанные с независимостью судей, гораздо сложнее, чем прокурорская система, и требуют более комплексных дискуссий, обсуждений и технического анализа", - сказал министр.

Поэтому, как пояснил глава Минюста, и было принято решение разобраться для начала с оценкой неподкупности судей.

"Когда мы определимся по проекту с судьями, то мы сможем его применить и в отношении прокурорской системы. Все просто. Кроме того, генпрокурор был назначен примерно месяц назад. Он инициировал внутренние процессы по очистке системы прокуратуры. Поэтому со стороны политиков не правильно вмешиваться в это", - добавил министр.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK