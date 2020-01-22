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Воздух в Кишиневе становится опасным - почему им трудно дышать

© Sputnik / Maria Plotnikova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28944629/vozdukh-v-kishineve-stanovitsya-opasnym-pochemu-im-trudno-dyshat.html

Экология Молдовы все больше страдает от выхлопных газов, причиной тому становится все больше увеличивающееся число автомобилей в стране.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Еще в 2001 году общий объем выброса загрязняющих веществ составлял 122 тысячи тонн, свидетельствуют данные Национального бюро статистики. Однако время идет, и содержание выхлопных газов в воздухе растет пропорционально увеличивающемуся числу автомобилей, которые для граждан давно стали не роскошью, а средством передвижения. 

Так, к 2009 году выброс опасных для дыхательных путей веществ в атмосферу вырос почти вдвое, достигнув отметки в 224 тысячи тонн. Ситуация кажется еще более угрожающей, если проанализировать загрязненность воздуха в республике за последние годы. Так, к примеру, в 2017 году в атмосферу попало 296 тысяч тонн вредных цеществ.

По официальным данным, в 2019 году в нашей стране были зарегистрированы 1 миллион 27 тысяч 6 автомобилей. Цифра кажется внушительной, поскольку еще 15 лет назад в стране всего было 474 тысяч машин.

Люди в медицинских повязках, архивное фото.
© Sputnik / Kiril Kallinikov
Желтый уровень опасности из-за загрязнения воздуха объявлен в Бельцах

Экономический эксперт Вячеслав Ионицэ в своем блоге написал, что значительное увеличение числа транспортных единиц происходит в то время, когда дорожная инфраструктура устарела как минимум на 30 лет, а наиболее плачевная ситуация в этом плане сложилась в Кишиневе. 

"Если мы обратим внимание на динамику приобретения гражданами Молдовы автомобилей, увидим, что их число возрастает вдвое каждые 15 лет. Однако следующее двойное увеличение произойдет гораздо быстрее, максимум - за 10 лет", - заявил Ионицэ.

В свою очередь, заведующая лабораторией по наблюдению за качеством воздуха при Агентстве окружающей среды Марианна Лунгу заявила корреспонденту Sputnik Молдова, что на протяжении всего 2019 года в Кишиневе наблюдался повышенный уровень содержания в атмосфере загрязняющих веществ. 

По ее словам он "обусловлен высокой концентрацией диоксида азота, который образуется в атмосфере из-за растущих объемов выхлопных газов автомобилей". 

По данным Национального бюро статистики, отечественные промышленные предприятия тоже вносят "свою лепту", выбрасывая ежегодно в атмосферу порядка 15 тысяч тонн вредных для дыхательной системы человека веществ.

В ситуациях, при которых загрязнение воздуха достигает критической черты, экономических агентов просят на время сократить объемы производства, чтобы вернуть ситуацию в нормальное русло. Это единственный инструмент воздействия, которым на данный момент располагает Агентстве окружающей среды.

 

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Теги:
система, дыхание, воздух, Кишинев


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