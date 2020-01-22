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Представительница Молдовы – победитель национальной российской премии Студент года.

Студенты из Молдовы, учащиеся в России, показывают блестящие результаты

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28945833/studenty-iz-moldovy-uchaschiesya-v-rossii-pokazyvayut-blestyaschie-rezultaty.html

Победителем престижной национальной российской премии "Иностранный студент года" стала наша соотечественница.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Во вторник, 22 января, в Российский центр науки и культуры в Кишиневе пришла Елена Кожухарь с благодарственным письмом от Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

Елена, бывшая ученица кишиневского теоретического лицея им. Петру Мовилэ, в свое время блестяще прошла отбор на предоставляемые Россией бюджетные места.

Сейчас она учится на третьем курсе факультета менеджмента (специализация – "Психология управления") одного из самых престижных московских вузов. Елена приняла участие в конкурсе "Студент года – 2019" среди обучающихся в России молодых людей из зарубежных стран.

Учредителем премии является федеральная общественная организация "Российский союз молодежи". В этом году в финале национальной премии приняли участие более 600 конкурсантов.

Представитель Молдовы – победитель национальной российской премии «Студент года»
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Награда и благодарность за нее.

Елена Кожухарь была удостоена диплома I первой степени в номинации "Иностранный студент года". Приехав на каникулы в Кишинев, она пришла поблагодарить сотрудников РЦНК и вручить благодарственное письмо руководителю представительства Россотрудничества.

Представитель Молдовы – победитель национальной российской премии «Студент года»
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Беседа в РЦНК.

В письме на имя Михаила Давыдова говорится: "Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова выражает Вам свое уважение и благодарит Вас лично и возглавляемый Вами коллектив за вклад в развитие российско-молдавского сотрудничества в области образования, науки и культуры, а также выражает благодарность Российскому центру науки и культуры в Республике Молдова за подготовку и отбор абитуриентов Республики Молдова".

Представитель Молдовы – победитель национальной российской премии «Студент года»
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Момент триумфа.

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Глава РЦНК поздравил студентку с получением высокой награды, пообщался с ней и пожелал ей дальнейших успехов в учебе, благополучия и счастья. А, учитывая блестящие результаты в учебе, уже продемонстрированные девушкой из Молдовы в прошлом году, это будущее выглядит предсказуемым и светлым.

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Теги:
Россотрудничество, Михаил Давыдов, РЦНК, обучение, Россия, студенты


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