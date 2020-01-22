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Примар Кишинева Ион Чебан обсудил проблемы, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями

Чебан: интеграция в общество людей с особыми потребностями - приоритет

© Photo : ionceban
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28945998/cheban-integratsiya-v-obschestvo-lyudey-s-osobymi-potrebnostyami---prioritet.html

Предполагается решить многочисленные проблемы, в том числе отсутствия адаптированного транспорта, пандусов и других необходимых элементов городской инфраструктуры.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Муниципалитет намерен обеспечить интеграцию в общество наших сограждан, к которым до сих пор не проявляли должного внимания. Об этом заявил примар Кишинева Ион Чебан на встрече с представителями организаций лиц с ограниченными возможностями, профильных центральных органов власти и муниципальных служб общественного транспорта.

В ходе дискуссий были затронуты самые актуальные проблемы, с которыми сталкиваются люди с особыми потребностями, в том числе: отсутствие адаптированного транспорта, пандусов в государственных учреждениях и жилых домах, приспособленных для людей с нарушениями зрения и слуха остановок общественного транспорта.

Столичный градоначальник заявил, что необходимо работать совместно, чтобы выявить и обобщить эти проблемы и найти путь их разрешения.

"Мы намерены в этом году разработать ряд правил, связанных с адаптацией уличной инфраструктуры столицы к потребностям лиц с нарушениями слуха, зрения или способности к передвижению", - сказал градоначальник.

Так, специалисты управление общественного транспорта и путей сообщения и муниципальных предприятий по перевозке пассажиров разработают план действий, включающий этапы создания необходимых условий для этой категории граждан.

В муниципии Кишинев на данный момент насчитывается около 2 000 лиц с особыми потребностями.

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