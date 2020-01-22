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Автомобиль

Штрафы не пугают: сколько пьяных водителей поймали в Молдове

© CC0 / Pixabay / Creative_Media_Imaging
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200122/28946665/shtrafy-ne-pugayut-skolko-pyanykh-voditeley-poymali-v-moldove.html

Даже "наказание леем" и прочие санкции многих не останавливают, в минувшем году полиция поймала рекордное количество пьяных за рулем.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Глава Национального инспектората по патрулированию полковник Виктор Маноле рассказал в эфире радио Sputnik Молдова, что в 2019 году в ДТП в Молдове погибло 274 человека.

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По его словам, причинами этих аварий чаще были повышение скорости, переход дороги в неположенном месте, а также - вождение в нетрезвом состоянии. 

Как отметил гость студии, множество водителей попались за рулем после применения алкоголя. 

"Несмотря на поправки в законодательстве, предусматривающие повышение штрафов для пьяных водителей, включая и лишение водительских прав, количество нарушений не снижается. Самое тревожное, что из тех более пяти тысяч нарушителей, больше четырех тысяч находились за рулем будучи пьяными в стельку", - уточнил собеседник Sputnik.

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По его словам, в 2020 году правоохранительным органам предстоит много поработать. 

Маноле подчеркнул, что в полиции намерены запустить несколько законодательных инициатив, чтобы дисциплинировать водителей авто. 

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