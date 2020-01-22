Независимость, прерогативы и иммунитет судей: поправки в Конституцию

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Молдавское правительство на заседании в среду одобрило проект поправок в Конституцию, выдвинутых Минюстом и связанных с реформой судебной системы.

В случае их утверждения, служители Фемиды будут исполнять обязанности вплоть до достижения ими 65 лет, тогда как сейчас они обретают свой статус сроком на пять лет. По мнению главы Минюста Фадея Нагачевского, данная инициатива укрепит независимость судебной системы.

Кроме того, проект предполагает назначение на должности судей исключительно президентом Республики Молдова. Сейчас в одних случаях их утверждает глава государства, в других - парламент. При этом, президент сможет только единожды отклонить кандидатуру судьи, которую выдвигает Высший совет магистратуры (ВСМ).

Помимо этого, Минюст предложил, чтобы членов ВСМ утверждали на шесть лет, а не на четыре.

Также новые поправки исключают требование о наличии у председателя, вице-председателя и судей Высшей судебной палаты стажа работы не менее 10 лет.

Дополнения, предложенные к пункту 5 статьи 116 Конституции Республики Молдова, предполагают ограничение должностного иммунитета судей. Они смогут использовать его только в случае открытия против них уголовных дел за вынесенные вердикты.

Нагачевский вынес на обсуждение и поправки, связанные с составом ВСМ. На текущий момент в него входят судьи, штатные преподаватели, избранные на четырехлетний срок, а также председатель Высшей судебной палаты, министр юстиции и генеральный прокурор. Согласно выдвинутому предложению, "не менее половины членов ВСМ должны быть судьями".

В конце прошлого года года Нагачевский уже изложил все эти инициативы. Тогда все члены ВСМ проголосовали за принятие проекта поправок в Конституцию.

Внесение изменений в Основной закон должны одобрить парламент и Конституционный суд. При этом министр юстиции Фадей Нагачевский не исключает, что проект повторно отправят на одобрение Венецианской комиссии.

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