В Приднестровье идет прием документов на сдачу ЕГЭ Российской Федерации

Единый государственный экзамен РФ проводится на территории Приднестровья ежегодно. Его сдают только те, кто намерен поступить в российский вуз.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. До 24 января включительно в Приднестровье будущие выпускники школ и лицеев и окончившие средние и профессиональные учебные заведения в прошлые годы могут подать заявление на сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) РФ. Это необходимо, если абитуриент намерен поступать в этом году в какой-нибудь из вузов Российской Федерации.

В 2020 году, как и в прежние годы, традиционно работа пункта сдачи единого государственного экзамена Российской Федерации будет организована Центром российского образования и науки Приднестровского госуниверситет им. Т.Г. Шевченко.

Пункт, организованный при ПГУ им. Т.Г. Шевченко, входит в единую структуру зарубежных точек проведения ЕГЭ Российской Федерации.

"Таким образом все данные будут внесены в федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации", - рассказали организаторы.

Прием заявлений осуществляется только при наличии полного пакета необходимых документов с 9.00 до 16.00 в главном корпусе ПГУ. При этом документы подаются лично заявителем.

Заявление необходимо предоставить в бумажном варианте с живой подписью. Согласие на обработку персональных данных, памятку о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году также нужно принести заполненными в распечатанном виде.

Экзамены пройдут в основные сроки май-июнь также в ПГУ в Тирасполе. Конкретные сроки проведения ЕГЭ указаны в проекте расписания.

Организаторы обращают внимание на то, что при поступлении в ПГУ имени Т.Г. Шевченко в 2020 году результаты ЕГЭ РФ учитываться не будут.

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