В Приднестровье идет прием документов на сдачу ЕГЭ Российской Федерации

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. До 24 января включительно в Приднестровье будущие выпускники школ и лицеев и окончившие средние и профессиональные учебные заведения в прошлые годы могут подать заявление на сдачу единого госэкзамена (ЕГЭ) РФ. Это необходимо, если абитуриент намерен поступать в этом году в какой-нибудь из вузов Российской Федерации.
Пункт, организованный при ПГУ им. Т.Г. Шевченко, входит в единую структуру зарубежных точек проведения ЕГЭ Российской Федерации.
"Таким образом все данные будут внесены в федеральную базу ЕГЭ, а все экзаменационные мероприятия будут проводиться в соответствии с нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации", - рассказали организаторы.
Заявление необходимо предоставить в бумажном варианте с живой подписью. Согласие на обработку персональных данных, памятку о правилах проведения ЕГЭ в 2020 году также нужно принести заполненными в распечатанном виде.
Экзамены пройдут в основные сроки май-июнь также в ПГУ в Тирасполе. Конкретные сроки проведения ЕГЭ указаны в проекте расписания.
Организаторы обращают внимание на то, что при поступлении в ПГУ имени Т.Г. Шевченко в 2020 году результаты ЕГЭ РФ учитываться не будут.
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