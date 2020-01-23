Санкции для приднестровских чиновников: за какие промахи их будут штрафовать

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Приднестровским чиновникам грозит штраф за бездействие или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Такую инициативу исполнительной власти во втором, окончательном чтении, приняли местные законодатели.

"Это значит, что теперь за нарушение порядка и сроков предоставления госуслуг, а также за нарушение досудебного порядка обжалования решений, действий и бездействия органа, предоставляющего госуслугу, должностным лицам грозит административная ответственность – штраф", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Виновные в непредоставлении госуслуги чиновники также могут быть отстранены от работы на срок от шести месяцев до года.

В рамках проводимой правительством административной реформы на каждую госуслугу был утвержден регламент, который описал процедуры ее предоставления, в том числе необходимый перечень документов для заявителей, временные периоды различных админдействий, порядок получения результата и т.д.

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