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Санкции для приднестровских чиновников: за какие промахи их будут штрафовать

Slate
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28945005/sanktsii-dlya-pridnestrovskikh-chinovnikov-za-kakie-promakhi-ikh-budut-shtrafovat.html

Депутаты регионального парламента установили меру ответственности госслужащих за определенные виды нарушений.

ТИРАСПОЛЬ, 23 янв – Sputnik. Приднестровским чиновникам грозит штраф за бездействие или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Такую инициативу исполнительной власти во втором, окончательном чтении, приняли местные законодатели.

"Это значит, что теперь за нарушение порядка и сроков предоставления госуслуг, а также за нарушение досудебного порядка обжалования решений, действий и бездействия органа, предоставляющего госуслугу, должностным лицам грозит административная ответственность – штраф", - подчеркнули в правительственной пресс-службе.

Правительство РМ
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Виновные в непредоставлении госуслуги чиновники также могут быть отстранены от работы на срок от шести месяцев до года.

В рамках проводимой правительством административной реформы на каждую госуслугу был утвержден регламент, который описал процедуры ее предоставления, в том числе необходимый перечень документов для заявителей, временные периоды различных админдействий, порядок получения результата и т.д.

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Теги:
санкции, нарушения, штраф, Приднестровье


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