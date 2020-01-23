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Victor Chironda

Вице-примар Виктор Киронда приглашает на работу в кишиневскую мэрию

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28947484/vitse-mer-viktor-kironda-priglashaet-na-rabotu-v-kishinevskuyu-meriyu.html

Заместитель кишиневского градоначальника Иона Чебана призывает неравнодушных граждан поучаствовать в преображении любимой столицы.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Примэрия Кишинева объявила о ряде вакантных должностей в Управлении архитектуры, градостроительства, земельных отношений и кадастра.

По словам главного столичного архитектора Светланы Доготару, предложения и условия участия в конкурсе будут опубликованы на сайте примэрии www.chisinau.md в течение 1-2 дней.

"Вам не нравится, как развивается Кишинев? Знаете, как сделать его лучше? Хотите помочь устранить городской хаос? Комментарии на Facebook не помогают? Приходите на работу в примэрию!", - призывает кишиневский вице-примар Виктор Киронда.

На своей странице в Facebook он предупреждает, что зарплаты на подобных должностях низкие, работы много, а проблем, оставленных бывшими сотрудниками, вагон.

"Но это временно. Пока мы не наведем порядок", - подчеркнул заместитель генпримара.

Киронда заявил, что учреждение предлагает ценный опыт работы и реальную возможность превратить город Кишинев в цивилизованную европейскую столицу. 

"Давайте вместе менять Кишинев!", - заключил он.

Главный архитектор Кишинева Светлана Доготару призывает всех заинтересовавшихся в вакансиях "прийти и работать вместе, чтобы сделать Кишинев тем городом, в котором нам нравится жить".

Она уточняет, что возраст и партийная принадлежность не важны, главное - компетентность, способность работать и порядочность.

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