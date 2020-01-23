Жители домов в четырех секторах Кишинева останутся без электричества

Плановые отключения электроэнергии ожидаются на нескольких улицах в большинстве секторов столицы, полный список улиц смотрите на нашем сайте.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Компания Premier Energy сообщила, что 23 января для проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

Ботаника:

- ул. Ашхабад 3, 6 - 38, 31 - 51, Четатя Албэ 18 - 36, 25 - 45, Ханул Морий 1 - 19, 2 - 20, Минск 1 - 23, 4, 6, 8, Мунчешть 85, 89, 105, 107, 111, 166, 170, 172, 174, Пандурилор 3 - 17, 8 - 22, Талин 12, 12/1, Ташкент 2 - 20, 1 - 17 - в период с 08.45 - 16.45.

Центр:

- ул. Галац 44 - в период с 09.30 - 17.00.

- ул. Друмул Скиноасей 1/1 - в период с 13.00 - 17.00.

- ул. В. Александри 66, 68, 70, 71 - в период с 09.00 - 13.00.

Чеканы:

- ул. И. Репен 1 - 19, 2 - 10, Н. Григореску 1 - 9, 2 - 18, Отоваска 1 - 11, Подул Ыналт 22/1, Узинилор 162 - в период с 09.00 - 14.00.

Буюканы:

- ул. А. Лэпушняну 9 - в период с 09.30 - 17.00.

- ул. Басарабилор 27-35, 28-32, Кодрилор 12/1, 16 - в период с 09.10 - 17.00.

- ул. Алба Юлия 77/20 - в период с 10.00 - 11.30.

- ул. Алба Юлия 77/19 - в период с 12.00 - 13.30.

- ул. Алба Юлия 77/18 - в период с 14.00 - 15.30.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте premierenergy.md.

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