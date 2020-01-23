Какой будет зарплата медиков после повышения, и кто получит больше всех

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Зарплата работников медицинских учреждений будет повышена на 10 процентов. Решение по этому вопросу было принято на заседании правительства.

Таким образом, после повышения семейный врач со стажем работы по специальности до 10 лет получит 7160 леев, а семейный врач со стажем от 10 до 20 лет - 7800 леев. Более высокую зарплату в размере 8440 леев получит семейный врач со стажем работы более 20 лет.

В соответствии с Положением о заработной плате работников государственных медико-санитарных учреждений, включенных в систему обязательного медицинского страхования, самые высокие зарплаты будут получать врачи, прошедшие подготовку в области фтизиатрии, в больничном секторе, непосредственно занятые лечением ВИЧ/СПИДа; специалисты в области морфопатологии и патологической анатомии; сотрудники служб по забору и обработке органов, тканей и клеток человека.

В эту категорию входят также те, кто работает в службе ядерной медицины. Сотрудники со стажем работы до 10 лет получат 9160 леев в месяц. Лица, занятые в вышеуказанных службах и имеющие от 10 до 20 лет стажа работы по соответствующей специальности, получат 9740 леев. Заработная плата в размере 10310 леев будет выплачиваться сотрудникам, имеющим стаж работы более 20 лет. Управляющий персонал из государственных медико-санитарных учреждений также относится к категории работников с самой высокой заработной платой.

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Самая низкая зарплата, даже после повышения на 10%, будет выплачиваться младшему медицинскому персоналу.

Бенефициарами повышения зарплат станут более 49 тысяч человек, занятых в медико-санитарных учреждениях. На эти цели в бюджете были выделены финансовые средства на сумму 300 миллионов леев.

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