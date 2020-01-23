Пограничники спасли рыбака, который тонул в реке Прут

Вечером мужчина, рыбачивший на реке, упал в воду и не мог выбраться самостоятельно, выбившись из сил.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Пограничники поста Валя Маре спасли мужчину, который упал в реку Прут во время рыбалки.

Сотрудников пограничной полиции позвал на помощь мужчина, который заявил, что его друг ловил рыбу на реке, затем упал в реку и рискует утонуть. Прибыв на место происшествия, пограничники обнаружили в воде мужчину, который выбился из сил, пытаясь выбраться на берег.

Мужчину удалось извлечь из воды и доставить на берег. Прибывшие по звонку в службу 112 медики оказали мужчине первую помощь.

Как выяснилось, на реке рыбачил 62-летний житель села Костулень Унгенского района. Мужчину доставили в районную больницу Унген, его жизнь вне опасности.

В связи с этим случаем Пограничная полиция обратилась к жителям Молдовы с напоминанием о том, что рыбная ловля и охота в приграничной зоне разрешается только в дневное время и только после предварительного уведомления пограничников.

Кроме того, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Берег реки подвержен обрушениям, а тонкий лед на поверхности воды не выдерживает веса человека. Также не рекомендуется ходить на рыбалку в одиночку.

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