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Пожарный, архивное фото

Огненный ад в Страшенах: сильный ветер осложнил работу пожарных - видео

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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https://cdn1.img.sputnik.md/images/2892/47/28924758.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28950048/ognenniy-ad-v-strashenakh-silniy-veter-oslozhnil-rabotu-pozharnykh.html

"Желтый код", объявленный в Молдове из-за сильного ветра, заставил пожарных обратиться к населению с предупреждением.

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. "Желтый код", объявленный синоптиками в связи с сильными порывами ветра, сохраняется в течение всего дня в четверг, 23 января. В этом контексте Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям обратился к населению с просьбой особо тщательно соблюдать правила пожарной безопасности.

Пожарные призвали жителей Молдовы не сжигать мусор и сухую растительность возле домов и лесных массивов, а в случае возникновения пожара немедленно позвонить по номеру 112.

Минувшей ночью пожарным пришлось приложить серьезные усилия по тушению огня в Страшенах, где загорелось поле с сухой травой. Работу двух пожарных расчетов, прибывших на место возгорания, осложнил сильный ветер, который быстро разносил пламя.

В результате потушить пожар удалось только через два часа. Выгорело 40 гектаров территории.

Пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.

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Теги:
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