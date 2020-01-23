Молдавский Минздрав предупреждает: каковы симптомы китайского коронавируса

Новый экзотический патоген напугал не только местных жителей, но и весь остальной мир. Проявления инфекции очень схожи с обычной простудой.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения и социальной защиты Молдовы выступило с уточнением по новому коронавирусу, вспышка которого зарегистрирована в Китае.

По данным ведомства, этот болезнетворный микроорганизм предварительно назвали OMS 2019-nCoV.

"Симптомы вируса во многих случаях очень схожи с обычной простудой, но могут сопровождаться температурой и усталостью, а также наблюдается кашель и затруднительное дыхание", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении отметили, что при наличии этих проявлений следует сразу сократить риск передачи инфекции.

Специалисты дают следующие рекомендации:

избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;

регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;

избегать животных ферм и контакта с дикими животными;

путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле: соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки;

в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, во время или после поездки, путешественникам рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.

Вспышка инфекции началась некоторое время назад в Китае и уже успела напугать не только местных жителей, но и весь остальной мир.

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По данным зарубежных СМИ, врачи выяснили, что возбудитель болезни - неизвестный ранее коронавирус.

Медики пока осторожны в своих диагнозах и решили остановиться на формулировке "одна из форм пневмонии".

ВОЗ констатировала, что китайские специалисты исключили вирус гриппа, аденовирус и другие вирусы.

На сегодняшний день известно, что заразу подхватили сотни человек. Есть несколько летальных исходов. Вирус, первоначально обнаруженный в китайском городе Ухань, уже зафиксировали в Японии, до этого – в Таиланде.

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