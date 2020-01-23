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Молдавский Минздрав предупреждает: каковы симптомы китайского коронавируса

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28951280/vrachi-rasskazali-o-simptomakh-koronavirus.html

Новый экзотический патоген напугал не только местных жителей, но и весь остальной мир. Проявления инфекции очень схожи с обычной простудой.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Министерство здравоохранения и социальной защиты Молдовы выступило с уточнением по новому коронавирусу, вспышка которого зарегистрирована в Китае. 

По данным ведомства, этот болезнетворный микроорганизм предварительно назвали OMS 2019-nCoV. 

"Симптомы вируса во многих случаях очень схожи с обычной простудой, но могут сопровождаться температурой и усталостью, а также наблюдается кашель и затруднительное дыхание", - говорится в сообщении министерства.

В сообщении отметили, что при наличии этих проявлений следует сразу сократить риск передачи инфекции.

Специалисты дают следующие рекомендации: 

  • избегать тесного контакта с людьми, страдающими от острых респираторных инфекций;
  • регулярно мыть руки, особенно после прямого контакта с заболевшими людьми или после пребывания в помещении с больными;
  • избегать животных ферм и контакта с дикими животными; 
  • путешественники с симптомами острой респираторной инфекции должны придерживаться общих правил при кашле: соблюдать расстояние, прикрывать рот при кашле и чихании, а также чаще мыть руки; 
  • в случае симптомов, которые предполагают наличие респираторного заболевания до, во время или после поездки, путешественникам рекомендуется обращаться за медицинской помощью и информировать медперсонал об истории болезни.

Вспышка инфекции началась некоторое время назад в Китае и уже успела напугать не только местных жителей, но и весь остальной мир.

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По данным зарубежных СМИ, врачи выяснили, что возбудитель болезни - неизвестный ранее коронавирус.

Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Медики пока осторожны в своих диагнозах и решили остановиться на формулировке "одна из форм пневмонии". 

ВОЗ констатировала, что китайские специалисты исключили вирус гриппа, аденовирус и другие вирусы. 

На сегодняшний день известно, что заразу подхватили сотни человек. Есть несколько летальных исходов. Вирус, первоначально обнаруженный в китайском городе Ухань, уже зафиксировали в Японии, до этого – в Таиланде.

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