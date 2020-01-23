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Парламент

Чего хотят лишить бывших спикеров парламента

© Sputnik / Rodion Proca
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28951352/chego-hotyat-lishit-byvshikh-spikerov-parlamenta.html

Юридическая комиссия парламента предлагает изменить закон о статусе депутата, чтобы бывшие спикеры высшего законодательного органа не смогли получать льготы при оплате коммунальных услуг.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Закон о статусе депутата парламента могут изменить так, что бывшие председатели высшего законодательного органа могут лишиться права получать льготы при оплате коммунальных услуг.

"Соответствующее правовое положение было разработано с отклонением от законодательной техники. Фраза "льготы для оплаты коммунальных услуг", встречающаяся в тексте закона, кажется расплывчатой, лишенной ясности, или предел этих льгот не может быть определен с уверенностью", - сказано в пояснительной записке.

Данная законодательная инициатива принадлежит депутату и ныне руководителю юридической комиссии Василию Боля.

"В законе не конкретизировано, о каких именно коммунальных услугах идет речь. Потому что таких услуг много. Поправка была проголосована в парламенте в 2017 году в первом чтении, но до настоящего момента изменение не было поддержано во втором чтении", - заявил Боля.

После рассмотрения членами юридической комиссии, поправку представят на обсуждение в парламент.

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