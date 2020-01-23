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Виорел Морарь

Высший совет прокуроров принял решение в отношении Виорела Мораря

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28951670/vysshiy-sovet-prokurorov-prinyal-reshenie-v-otnoshenii-viorel-morari.html

Члены Высшего совета прокуроров ответили на обращение генерального прокурора Александра Стояногло по поводу обвиняемого в превышении служебных полномочий и фальсификации документов Виорела Мораря.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Виорел Морарь отстранен от должности главы Антикоррупционной прокуратуры до принятия окончательного решения по делу, по которому он проходит. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры страны.   

"Высший совет прокуроров удовлетворил просьбу генерального прокурора Александра Стояногло относительно отстранения от должности главы Антикоррупционной прокуратуры до принятия окончательного решения по делу, по которому он проходит", - отметили в Генпрокуратуре.

Виорел Мораря задержали 1- декабря 2020 года. На следующий день после этого ему предъявили обвинение по факту превышения служебных полномочий и фальсификации документов. Тогда же прокуроры просили о помещении Мораря под арест на 30 суток.

Апелляционная Палата.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Апелляционная палата Кишинева высказалась по делу Виорела Мораря

А спустя два дня, 13 января, столичный суд сектора Чеканы постановил поместить его под 20-дневный арест. Сторона обвинения не согласилась с этим решением и обратилась в Апелляционную палату с просьбой ужесточить меру пресечения. Адвокаты Мораря также направили ходатайство в АП с просьбой пересмотреть превентивную меру заключения. Однако суд оставил в силе вердикт первой инстанции.

По какому делу проходит Морарь?

Ранее в Генпрокуратуре сообщили, что Морарь подозревается в том, что в марте 2017 года получил от экс-лидера Демпартии Владимира Плахотнюка жалобу, которую зарегистрировал вопреки положениям закона. Он начал расследование и сфальсифицировал в уголовном деле несколько процессуальных документов.

"Все эти действия были предприняты в личных интересах, а также в интересах заявителя и нескольких других людей из его окружения для того, чтобы защитить их от подозрений в уголовном деле о банковском мошенничестве, хищении миллиарда, и воспрепятствовать быстрому, полному расследованию этого уголовного дела", - отметили в Генпрокуратуре.

Обыски в Антикоррупционной прокуратуре

В декабре 2019 года по распоряжению генпрокурора Александра Стояногло, в Антикоррупционной прокуратуре прошли обыски.

"Цель этого контроля заключается в проверке и оценке деятельности этих специальных подразделений прокуратуры по всем параметрам в соответствии с конкретными показателями, указанными в положении, за период с 2016 года по настоящее время", - сообщили тогда в Генпрокуратуре.

Игорь Додон
© Sputnik / Rodion Proca
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До этого Стояногло заявлял в рамках интервью одному из частных телеканалов, что следствие по делу о краже миллиарда прошло с грубыми нарушениями. Глава Генпрокуратуры раскритиковал Мораря и обвинил его в том, что тот якобы намеренно задерживал расследование дел, связанных с банковской кражей.

Морарь возглавил Антикоррупционную прокуратуру в апреле 2016 года, а весной 2019-го подал в отставку. В середине сентября этого же года его восстановили в должности.

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