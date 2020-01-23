Подростки в Бельцах за ночь угнали три машины - покататься

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В Бельцах двое подростков за одну ночь угнали три машины. Разбивали стекло, проникали в салон, а прокатившись по городу, бросали машину у обочины.
По сообщению полиции, двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 12 лет в ночь с 21 на 22 января совершили три угона автомобилей на улицах Бориса Главана, Каля Ешилор и на улице Достоевского в северной столице.
Все автомобили были припаркованы во дворах многоэтажных домов и не были оснащены сигнализацией, сообщает региональный портал Nordnews.md.
Покатавшись по городу, угонщики бросали автомобиль и отправлялись на поиски новой "жертвы".
Подозреваемые были задержаны и признали свою вину. Выяснилось, что это не первое правонарушение на их счету и ранее они попадали в поле зрение полиции за совершение аналогичных преступлений.
Возбуждено уголовное дело, полиция ведет расследование.
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