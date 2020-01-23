Новые детали в деле об убийстве школьника в Оргееве

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Совершенное убийство шокировало всех учителей, одноклассников и соседей задержанного и его жертвы.
Люди рассказали следствию, что подозреваемый в кровавом преступлении подросток всегда вел себя адекватно.
Такое заявление сделала в ходе программы ATITUDINI в эфире радио Sputnik Молдова глава отдела безопасности детей в Генинспекторате полиции Алина Урсу.
Она рассказала, что признавшийся в убийстве несовершеннолетний жил в обычной и благополучной семье. Также, по данным следствия, он не был никогда агрессивным.
"Это ребенок из полной семьи: мать, отец и двое братьев. Ни он, ни кто-либо из членов его семьи никогда не попадал на учет полиции или социального работника. В школе мальчик всегда был тихим. Его успеваемость также была хорошей", - заявила Урсу.
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"Можно предположить, что он совершил преступление непреднамеренно. Даже если он заманил жертву в заброшенный дом, это не обязательно, что он хотел убить. Возможно, это ребенок, который не смог социально адаптироваться ”, - объяснила Турута.
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По словам Урсу, в ходе уголовного расследования станет ясно, какой степени тяжести это преступление.
В период 2018-2019 годов в Молдове подростки убили 7 своих сверстников.
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