Новые детали в деле об убийстве школьника в Оргееве

Как вел себя в обществе сверстников и взрослых подросток, который убил своего друга 12 ударами ножа? На этот вопрос получен ответ.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Совершенное убийство шокировало всех учителей, одноклассников и соседей задержанного и его жертвы.

Люди рассказали следствию, что подозреваемый в кровавом преступлении подросток всегда вел себя адекватно.

Такое заявление сделала в ходе программы ATITUDINI в эфире радио Sputnik Молдова глава отдела безопасности детей в Генинспекторате полиции Алина Урсу.

Она рассказала, что признавшийся в убийстве несовершеннолетний жил в обычной и благополучной семье. Также, по данным следствия, он не был никогда агрессивным.

"Это ребенок из полной семьи: мать, отец и двое братьев. Ни он, ни кто-либо из членов его семьи никогда не попадал на учет полиции или социального работника. В школе мальчик всегда был тихим. Его успеваемость также была хорошей", - заявила Урсу.

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Что же в этом случае толкнуло подростка на совершение преступления? На этот вопрос ответила психолог управления социальной реинтеграции в структуре Национальной администрации пенитенциаров Анна Турута.

"Можно предположить, что он совершил преступление непреднамеренно. Даже если он заманил жертву в заброшенный дом, это не обязательно, что он хотел убить. Возможно, это ребенок, который не смог социально адаптироваться ”, - объяснила Турута.

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Если вина подростка будет полностью доказана, ему грозит пожизненное заключение. Но он может получить и более мягкое наказание. Если же по результатам психологического теста у него найдут расстройства, то его отправят под наблюдение психиатра.

По словам Урсу, в ходе уголовного расследования станет ясно, какой степени тяжести это преступление.

В период 2018-2019 годов в Молдове подростки убили 7 своих сверстников.

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