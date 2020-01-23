Додон рассказал подробности своего визита в Израиль и о проведенных встречах

У главы республики в рамках его визита в Израиль состоялось уже несколько десятков двусторонних встреч.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон в рамках своего визита в Израиль принимает участие в мероприятиях, посвященных памяти жертв холокоста. В ходе поездки у главы республики уже состоялось несколько неформальных встреч с лидерами других государств. О том, что значит для Молдовы участие во Всемирном форуме памяти Холокоста, а также о деталях бесед с президентами разных стран мира, Додон рассказал в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Память о жертвах Холокоста

Пятый Всемирный форум памяти Холокоста проходит 23 января в мемориальном комплексе Яд Вашем в Иерусалиме. Форум приурочен к 75-летию освобождения нацистского концлагеря "Освенцим" советскими войсками 23 января 1945 года. К участию в мероприятиях приглашены делегации из десятков стран мира.

"Напомню, что были уничтожены порядка 7-8 миллионов евреев, из которых полтора миллиона – дети. Наша страна – Молдова – также пострадала. Во времена Второй мировой войны свыше 300 тысяч евреев были уничтожены в лагерях-гетто. Поэтому я посчитал уместным в качестве президента Молдовы быть здесь рядом с нашими друзьями из Израиля", - отметил Додон.

По его словам, в Израиле довольно крупная молдавская диаспора – "более 100 тысяч молдаван работают временно или постоянно находятся в этой стране, которая стала для них второй родиной".

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Диалог с Россией

В работе Всемирного форума памяти Холокоста принимает участие и лидер России Владимир Путин. Молдавский президент рассчитывает на неформальную беседу с главой Российской Федерации.

"Сегодня, надеюсь, состоится неформальный обмен мнениями с президентом России. В ближайшие дни планируется, что министр финансов Молдовы Сергей Пушкуца проведет встречу с главой Минфина России Антоном Силуановым, чтобы поставить точку в деталях по кредиту, о котором мы договорились с господином Путиным в конце прошлого года", - сказал Додон. © Sputnik / Yana Zaharova Кику: договоренность с РФ о кредите в 500 миллионов скоро будет достигнута

Встречи президента в Израиле

По словам Додона, в рамках визита у него уже состоялось несколько десятков важных двусторонних встреч.

"Помимо дискуссий с президентом Израиля Реувеном Ривлином и действующим премьером Биньямином Нетаньяху состоялись встречи с лидерами других стран. Эти встречи считаю очень важными", - сказал Додон.

Он отметил неформальную встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Подтвердил приглашение с моей стороны господину Макрону посетить Молдову с официальным визитом. Последний визит французского лидера в нашу страну состоялся в конце 90-х годов, то есть более 20 лет назад. Господин Макрон заявил, что учтет приглашение. Надеюсь, что он согласится на него", - отметил Додон.

Также глава республики побеседовал с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

"Состоялся неофициальный обмен мнениями о двусторонних отношениях. Принял приглашение принять участие Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 13-15 февраля. Надеюсь, что в рамках этой конференции мы продолжим диалог, обмен мнениями с президентом Германии", - сказал глава республики.

По его словам, состоялась и неформальная встреча с президентом Италии Серджо Маттарелла.

"Хочу отметить, что принял приглашение отправиться с визитом в Италию и в Ватикан в первой декаде марта. Проведу встречи с руководством обеих стран. У меня уже была встреча с Папой Римским в 2017 году, думаю, продолжим дискуссии и в этом году. И, конечно, рассчитываю на встречу с президентом и премьером Италии в марте", - отметил Додон.

Еще одна важная встреча, как отметил глава республики, состоялась с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

"В апреле планируем обмен мнениями и продолжение диалога на уровне руководства наших стран", - сообщил Додон.

Также он сообщил, что в четверг у него состоятся встречи и с лидерами других стран.

Диалог с лидером Румынии

Отдельно молдавский президент остановился на неофициальных дискуссиях с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом, которые также состоялись в Израиле.

"Эта была не запланированная дискуссия. Обменялись мнениями о том, что происходит в Республике Молдова после падения предыдущего правительства и утверждения нового", - отметил Додон.

Он сообщил, что в апреле этого года отмечается 10-летие с момента подписания соглашения о стратегическом партнерстве с Румынией.

"Предложил президенту, что было бы хорошо подготовить мероприятия совместно на уровне руководства. Повторю, между нашими странами хорошие отношения, которые должны быть углублены по всем направлениям - экономическим и социальным. У нас много проектов, которые должны быть внедрены", - сказал Додон.

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