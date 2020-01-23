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Молдавский премьер Ион Кику (справа) и посол России в республики Олег Васнецов

Молдавский премьер провел встречу с послом России: о чем они говорили

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28957538/moldava-premier-provel-vstrechu-s-poslom-russia-chem-oni-govorili.html

Кику и Васнецов обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частотности, торгово-экономические отношения между двумя странами.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассмотрел с послом России в республике Олегом Васнецовым двусторонние отношения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

"В ходе встречи стороны затронули широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частотности, торгово-экономические отношения", - отметили в кабмине.

Кроме того, молдавский премьер и глава российской дипмиссии обсудили планы Евразийского банка развития по финансированию инвестиционных инициатив в Молдове, в частности, в строительство агропромышленного логистического хаба.

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Кику подтвердил намерения правительства активно поддерживать иностранные вложения в национальную экономику, особенно в индустриализацию и  модернизацию.

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