Молдавский премьер провел встречу с послом России: о чем они говорили

Кику и Васнецов обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частотности, торгово-экономические отношения между двумя странами.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику рассмотрел с послом России в республике Олегом Васнецовым двусторонние отношения между странами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

"В ходе встречи стороны затронули широкий спектр вопросов двусторонней повестки, в частотности, торгово-экономические отношения", - отметили в кабмине.

Кроме того, молдавский премьер и глава российской дипмиссии обсудили планы Евразийского банка развития по финансированию инвестиционных инициатив в Молдове, в частности, в строительство агропромышленного логистического хаба.

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Кику подтвердил намерения правительства активно поддерживать иностранные вложения в национальную экономику, особенно в индустриализацию и модернизацию.

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