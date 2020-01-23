Будет ли летом неприятный запах в Кишиневе – что вызвало гнев градоначальника

Генеральный примар Ион Чебан побывал с инспекцией на столичной очистной станции, где, констатировав, что работы идут не по плану, пригрозил ответственным лицам отставками.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Столичный градоначальник Ион Чебан лично проверил ход работ по реабилитации станции очистки сточных вод в Кишинев, побывав там в четверг с инспекцией.

Примара Кишинева возмутило, что до сих пор выполнено лишь 25% оговоренных с компанией-подрядчиком работ - вместо 80%, предусмотренных к этому сроку в контракте. Еще хуже ситуация на водонасосной станции, где работы выполнены лишь на 5%.

"На данный момент представители компании-подрядчика не смогли внятно рассказать хотя бы о трех мотивах, по которым работы не были выполнены в срок. Поэтому я потребовал от руководства АО "Apă Canal Chișinău" с понедельника лично присутствовать при ремонтных работах на станции, если они не справляются, пусть подают в отставку", - написал Чебан на своей персональной страничке в социальной сети Facebook.

Примар столицы выразил надежду, что, хотя бы своим присутствием на площадке, руководителям АО "Apă Canal Chișinău" удастся ускорить работы, поскольку из кабинетов в центре Кишинева вряд ли заметно, как проходит реабилитация инфраструктуры на станции очистки сточных вод.

"Лето – не за горами, а эти компании осмеливаются просить еще 3 миллиона евро сверх установленной стоимости работ за все, что происходит сейчас", - уточнил мэр города.

По словам градоначальника, следить за активностью чиновников и руководителей предприятий, ответственных за ремонт станции очистки, будут жестко и по-современному – на ее территории установят камеры видеонаблюдения, чтобы было ясно: кто, когда и как способствует ускорению работ и выполнению контрактных обязательств подрядчика в оговоренные сроки.

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