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Министерство иностранных дел и европейской интерграции Республики Молдова

Молдавский МИД выступил с предупреждением: о чем надо знать жителям страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28958646/moldova-mid-vystupil-preduprezhdenie.html

Внешнеполитическое ведомство республики выступило с предупреждением из-за коронавируса в Китае: риск распространения болезни крайне высок.

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вирусной пневмонии.

"В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса", - сообщили в пресс-службе МИДЕИ.

По данным молдавского внешнеполитического ведомства, число жертв увеличилось до 17 человек, а более 500 инфицированы вирусом.

Китайцы в защитных масках.
© Ruptly
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"Риск распространения болезни крайне высок", - добавили в МИДЕИ.

В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Изначально сообщалось, что первые заразившиеся имели отношение к рынку морепродуктов.

Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.

Инфекция в настоящее время распространилась в 25 китайских провинциях и городах центрального подчинения. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.

По возникшим вопросам можно обращаться в посольство Молдовы в Китае:

Адрес дипмиссии: 2-9-1 Tayuan Diplomatic Office Building, no.14 LiangMaHe NanLu, Chaoyang Qu, Beijing, 100600

Телефон: +861065325494

Телефон для экстренных ситуаций: +8618513292005

E-mail: beijing@mfa.md

Центр обращений МИДЕИ:

Для звонков из-за границы: +373 22 788 722

Из Молдовы: 0 80 090 990

Facebook:  https://bit.ly/37kNtyP

Skype: callcenter-moldova

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