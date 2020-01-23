Молдавский МИД выступил с предупреждением: о чем надо знать жителям страны

КИШИНЕВ, 23 янв - Sputnik. Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдовы рекомендует гражданам республики отложить поездки в провинцию Хубэй (Китай), в связи со вспышкой вирусной пневмонии.
"В качестве меры предосторожности китайские власти ограничили доступ к населенному пункту Ухань, наиболее пострадавшему от этого вируса", - сообщили в пресс-службе МИДЕИ.
По данным молдавского внешнеполитического ведомства, число жертв увеличилось до 17 человек, а более 500 инфицированы вирусом.
"Риск распространения болезни крайне высок", - добавили в МИДЕИ.
В конце декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Изначально сообщалось, что первые заразившиеся имели отношение к рынку морепродуктов.
Эксперты предварительно установили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019-nCoV.
Инфекция в настоящее время распространилась в 25 китайских провинциях и городах центрального подчинения. Случаи заболевания выявлены в Гонконге, Макао и на Тайване.
По возникшим вопросам можно обращаться в посольство Молдовы в Китае:
Адрес дипмиссии: 2-9-1 Tayuan Diplomatic Office Building, no.14 LiangMaHe NanLu, Chaoyang Qu, Beijing, 100600
Телефон: +861065325494
Телефон для экстренных ситуаций: +8618513292005
E-mail: beijing@mfa.md
Центр обращений МИДЕИ:
Для звонков из-за границы: +373 22 788 722
Из Молдовы: 0 80 090 990
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