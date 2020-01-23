Минобразования: здоровье учащихся не должно подвергаться опасности

Ведомство прореагировало на случай отравления пяти учеников в общежитии №2 Технологического колледжа. Для недопущения впредь подобных инцидентов предприняты первые организационные меры.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович созвал рабочее заседание с участием ответственных за профессионально-технические учебные заведения.

Поводом послужил произошедший накануне случай отравления учеников Технологического колледжа.

В ходе разбирательства было установлено, что руководство учреждения не приняло необходимых мер и не проинформировало министерство о данном инциденте.

Так, в отсутствие реакции со стороны директора технологического колледжа, министр Корнелиу Попович потребовал:

создать комиссию для оценки ситуации, сложившейся в технологическом колледже;

отозвать на службу директора, который сейчас проходит курс по программе непрерывного обучения;

наложить дисциплинарное наказание на сотрудников, которые безответственными действиями ставят под угрозу жизнь и здоровье учащихся.

До 24 января 2020 года комиссия должна представить отчет о результатах проверок, после чего будут приняты соответствующие меры.

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