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Представители Минобразования обсудили вопросы безопасности здоровья и жизни учащихся

Минобразования: здоровье учащихся не должно подвергаться опасности

© Photo : Guvernul Republicii Moldova / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200123/28960538/minobrazovaniya-obespechat-bezopasnost-zdorovya-uchaschikhsya-kolledzhey.html

Ведомство прореагировало на случай отравления пяти учеников в общежитии №2 Технологического колледжа. Для недопущения впредь подобных инцидентов предприняты первые организационные меры.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович созвал рабочее заседание с участием ответственных за профессионально-технические учебные заведения.

Корнелиу Попович
© Sputnik / Osmatesco
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Поводом послужил произошедший накануне случай отравления учеников Технологического колледжа.

В ходе разбирательства было установлено, что руководство учреждения не приняло необходимых мер и не проинформировало министерство о данном инциденте. 

Так, в отсутствие реакции со стороны директора технологического колледжа, министр Корнелиу Попович потребовал:

  • создать комиссию для оценки ситуации, сложившейся в технологическом колледже;
  • отозвать на службу директора, который сейчас проходит курс по программе непрерывного обучения;
  • наложить дисциплинарное наказание на сотрудников, которые безответственными действиями ставят под угрозу жизнь и здоровье учащихся.

До 24 января 2020 года комиссия должна представить отчет о результатах проверок, после чего будут приняты соответствующие меры.

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