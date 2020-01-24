Сколько времени уделяют теме о Холокосте в школьной программе Молдовы

27 января в мире отмечают окончание Холокоста и освобождение узников нацистских концлагерей, в которых погибло более 6 миллионов евреев. Сколько времени сейчас уделяют в школах этим черным страницам истории.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. Школьники в Республике Молдова проходят на уроках истории темы о Холокосте и знают, через какие зверства прошел еврейский народ в период второй мировой войны. Этим страшным страницам в истории выделили один урок в школьной программе. На нем дети узнают о предрассудках и несправедливости в те времена.

© Sputnik / Преподаватель истории Вероника Пырля-Коноваль рассказала в эфире радио студии Sputnik Молдова, что 45 минут недостаточно для темы о Холокосте.

"На уроке, посвященном Холокосту, мы говорим о тех лагерях смерти, построенных на территории Польши и в других странах Европы. Говорим о том, что там погибло более 6 миллионов евреев. Детям рассказывают об опасности войны, учат, что такое никогда не должно повториться", - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова преподаватель истории в колледже хореографии Вероника Пырля-Коноваль.

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По ее словам, преподаватели понимают, что 45 минут недостаточно для раскрытия сути таких страшных событий, но:

"Зная о том, насколько богата история ХХ века, и учитывая тот факт, что количество учебных часов ограничено, мы не можем уделить больше одного часа одной теме. Этой трагедии выделили те же 45 минут, что и голоду 46-47 годов, который был на территории современной Молдовы. Также мы не можем больше времени уделять депортациям", - уточнила собеседница Sputnik.

Поэтому, как объяснила учитель, в школах организовывают дополнительные мероприятия, где дети могу ознакомиться с большей информацией о Холокосте. По рассказу Пырли-Коноваль, она лично занималась организацией подобных семинаров в своем учебном заведении, там ученики могут изучить разные документы о той трагедии или посмотреть документальные фильмы. Подобные семинары поддерживает и министерство образования, культуры и исследований.

"Иногда министерство выпускает разные рекомендации, следуя которым, мы должны проводить наши уроки. Также поощряют круглые столы и разные конференции, где бы говорили о Холокосте", - отметила преподаватель.

По ее мнению, благоприятно влияет на образование школьников и тот факт, что многие учителя истории для подробного изучения этих темных событий отправляются в Израиль.

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"В последние годы, большое количество моих коллег из нашей страны ездят в Институт изучения Холокоста в Израиль. По возвращению они привозят оттуда очень много информации, которая помогает преподаванию этой темы на уроках истории. Лично я была там в 2015 году, обучение длилось 10 дней", - заявила Пырля Коноваль.

Национальный день памяти жертв Холокоста отмечают в Молдове ежегодно с 2015 года после того, как в 2014 году парламент страны осудил Холокост.

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