Это касается пенсионеров: что их ждет на протяжении 2020 года

Глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты рассказала о планах руководимого ею ведомства на 12 месяцев.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Единовременную финансовую помощь в размере 700 леев, которая выдавалась к зимним праздникам, можно забрать вплоть до окончания 2020 года. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на пресс-конференции в четверг.

По ее словам, к настоящему моменту порядка 525 тысяч человек уже получили эту выплату. Такая поддержка от государства оказывается гражданам, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев.

"Из выделенной суммы уже выплачено 90,5%. Таким образом, есть люди, которые еще не забрали эту денежную помощь. Но хочу успокоить получателей данной финансовой выплаты, что на протяжении всего 2020 года ее можно забрать ее у того оператора, к которому они обычно обращаются, и не нужно подавать дополнительное заявление", - сказала Думбрэвяну.

По мнению министра, то, что некоторые до сих пор не забрали деньги, значит, что люди могут находится либо за границей, либо в больнице.

На такую выплату претендуют получатели:

пенсии по возрасту,

пенсии по ограничению возможностей,

пенсии по случаю потери кормильца,

пенсии за выслугу лет,

пенсии для некоторых категорий сотрудников,

пенсии военнослужащих срочной службы и членов их семей,

пенсии участников ликвидации последствий чернобыльской аварии.

Как отметила глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, с 1 января на 200 леев больше стали получать участники боевых действий за защиту территориальной целостности и независимости Молдовы, а также в военных действиях в Афганистане и на территории других стран. Таких граждан в стране насчитывается свыше 26 тысяч человек.

По словам министра, с начала этого года 12 тысяч 595 человек с ограниченными возможностями получили соцвыплаты, увеличенные на 40% от размера минимальной пенсии для этой категории населения. Кроме того, пособия свыше девяти тысяч пожилых людей выросли на 323,78 лея.

Также свыше девяти тысяч получателей пенсии по потери кормильца (речь идет о детях до 18 лет или, а если они продолжают учиться до достижения возраста 23 лет) – получают 1044,21 лея ежемесячно.

По словам Думбрэвяну, за холодный период года 181 тысяча семей получили социальную помощь в 500 леев.

Как отметила министр, единовременное пособие по рождению ребенка, которое с этого года составляет 8 тысяч 299, получат свыше 40 тысяч детей.

Еще один важный момент, который намечен на 2020-й, как отметила министр, касается следующего этапа пересчета пенсий по возрасту в случае пенсионеров, которые после выхода на заслуженных отдых продолжили работать.

"С 1 января пересматриваются пенсий людей, которые вышли на заслуженных отдых после 1999 года и чей трудовой стаж после этого составляет менее 15 лет", - сказала министр.

Она добавила, что к настоящему моменту этим правом решили воспользоваться свыше двух тысяч человек.

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