Это касается пенсионеров: что их ждет на протяжении 2020 года

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Единовременную финансовую помощь в размере 700 леев, которая выдавалась к зимним праздникам, можно забрать вплоть до окончания 2020 года. Об этом заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Виорика Думбрэвяну на пресс-конференции в четверг.
По ее словам, к настоящему моменту порядка 525 тысяч человек уже получили эту выплату. Такая поддержка от государства оказывается гражданам, чья пенсия не дотягивает до двух тысяч леев.
"Из выделенной суммы уже выплачено 90,5%. Таким образом, есть люди, которые еще не забрали эту денежную помощь. Но хочу успокоить получателей данной финансовой выплаты, что на протяжении всего 2020 года ее можно забрать ее у того оператора, к которому они обычно обращаются, и не нужно подавать дополнительное заявление", - сказала Думбрэвяну.
По мнению министра, то, что некоторые до сих пор не забрали деньги, значит, что люди могут находится либо за границей, либо в больнице.
На такую выплату претендуют получатели:
- пенсии по возрасту,
- пенсии по ограничению возможностей,
- пенсии по случаю потери кормильца,
- пенсии за выслугу лет,
- пенсии для некоторых категорий сотрудников,
- пенсии военнослужащих срочной службы и членов их семей,
- пенсии участников ликвидации последствий чернобыльской аварии.
Как отметила глава министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, с 1 января на 200 леев больше стали получать участники боевых действий за защиту территориальной целостности и независимости Молдовы, а также в военных действиях в Афганистане и на территории других стран. Таких граждан в стране насчитывается свыше 26 тысяч человек.
По словам министра, с начала этого года 12 тысяч 595 человек с ограниченными возможностями получили соцвыплаты, увеличенные на 40% от размера минимальной пенсии для этой категории населения. Кроме того, пособия свыше девяти тысяч пожилых людей выросли на 323,78 лея.
Также свыше девяти тысяч получателей пенсии по потери кормильца (речь идет о детях до 18 лет или, а если они продолжают учиться до достижения возраста 23 лет) – получают 1044,21 лея ежемесячно.
По словам Думбрэвяну, за холодный период года 181 тысяча семей получили социальную помощь в 500 леев.
Как отметила министр, единовременное пособие по рождению ребенка, которое с этого года составляет 8 тысяч 299, получат свыше 40 тысяч детей.
Еще один важный момент, который намечен на 2020-й, как отметила министр, касается следующего этапа пересчета пенсий по возрасту в случае пенсионеров, которые после выхода на заслуженных отдых продолжили работать.
"С 1 января пересматриваются пенсий людей, которые вышли на заслуженных отдых после 1999 года и чей трудовой стаж после этого составляет менее 15 лет", - сказала министр.
Она добавила, что к настоящему моменту этим правом решили воспользоваться свыше двух тысяч человек.
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