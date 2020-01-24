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Молдова продолжает терять граждан: молодежи в стране критически мало

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28960355/moldova-prodolzhaet-teryat-grazhdan-molodezhi-v-strane-kriticheski-malo.html

В 90-е годы прогнозировалось, что население Молдовы в будущем достигнет пяти миллионов человек, а в итоге цифры изменились в противоположную сторону.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Численность молодежи в Молдове достигла критической отметки, опустившись ниже 18% процентов. Такие данные привел демограф Валерий Саинсус.

Села пустеют даже рядом со столицей

По мнению специалиста, эта цифра говорит о том, что процесс демографического воспроизводства в республике полностью скомпрометирован. Иными словами, рожать детей становится некому. Если раньше процесс депопуляции наблюдался в первую очередь в селах на севере Молдовы, то теперь он охватил всю страну, в том числе и населенные пункты, находящиеся на расстоянии 40-50 километров от столицы.

"Одна из главных причин это - избыточная миграция. Мы ежегодно теряем порядка 10 тысяч человек. Это - эквивалент трех-четырех сел. На самом деле села существуют, только их население падает. Так, между двумя переписями 2004-го и 2014-х годов мы потеряли более 150-ти сел", - заявил Саинсус.

Для всех сел с численностью населения менее 2500 человек начинается этап депопуляции, пояснил специалист. Это означает, что в следующие десятилетия их численность уменьшится на 20-25%.

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Почему цифры быстро меняются?

В середине прошлого года Национальное бюро статистики пересмотрело данные о численности населения Молдовы. Так на 1 января 2019-го в республике проживало 2 миллиона 681 тысяча человек. Саинсус считает, что и эти данные уже не соответствуют действительности.

"На самом деле населения еще меньше. Только по причине миграции Молдова ежедневно теряет 150 человек", - отметил специалист.

По прогнозам демографа численность населения в городах в обозримом будущем будет либо стагнировать, либо медленно уменьшаться. Этому, в определенной мере способствует недостаток взвешенных демографических политик, считает Саинсус.

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"Как правило, исследования в области демографии не являются частью демографических политик. Такие исследования делаются на энтузиазме специалистов. А власти не берут последние данные в основу своих решений. Возможно, поэтому и возникает такое несоответствие", - заключил демограф.

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