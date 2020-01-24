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Флаги Молдовы и России

Что ждет граждан Молдовы, работающих в России: что заявил глава МИДЕИ

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28964133/chto-zhdet-grazhdan-moldova-rabotayuschikh-russia-chto-zayavil-glava-mid.html

В молдавском внешнеполитическом ведомстве рассказали, что в текущем году правительство республики рассчитывает подписать несколько соглашений с кабмином России. Речь идет о соцзащите молдавских граждан, которые трудятся в РФ.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова, что представители двух стран работают над двумя соглашениями о праве на получение пенсии гражданами республики, которые трудились в России, а также над другими документами.

"Постараемся подготовить эти документы к подписанию. Речь идет о том, чтобы наши сограждане, которые находятся в России и работают на законных основаниях в РФ, смогли бы получать пенсию. И наоборот", - сказал Чокой.

Флаги России и Молдовы.
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Аурелиу Чокой: рассчитываем на продолжение диалога с Россией
Как отметил министр, все эти аспекты будут отражены в будущем соглашении о социальной защите на межправительственном уровне.

По его словам, кроме того готовятся и другие проекты, которые касаются непосредственно граждан Молдовы, находящихся в России.

Соглашения, которые планируется подписать между Кишиневом и Москвой, коснуться застрахованных лиц – граждан Молдовы или России, а также членов их семей. Новые документы заменят устаревшие, подписанные в 90-е годы прошлого века. До настоящего момента Молдова заключила договоры о соцзащите с 13 странами.

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