Родила и бросила - полиция разыскивает мать ребенка, оставленного на Буюканах

Младенец был найден в подъезде одного из жилых домов в столичном секторе Буюканы, сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, бросившую малыша, по факту заведено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Грудного ребенка нашли в четверг вечером в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах, жильцы незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19:00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Сейчас состояние малыша удовлетворительное.

Ребенка нашли в коляске, уточнила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили в коляске записку, в которой были указаны число, месяц и год рождения ребенка.

Сейчас следователи разыскивают маму малыша, по данному инциденту заведено уголовное дело на основании статьи 163 Уголовного кодекса Молдовы - "Оставление в опасности".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать,что мы сообщаем в OK