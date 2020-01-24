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Младенец, архивное фото.

Родила и бросила - полиция разыскивает мать ребенка, оставленного на Буюканах

© CC0 / Pixabay / Cimabue
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28966904/rodila-i-brosila-politsiya-razyskivaet-mat-rebenka-ostavlennogo-na-buyukanakh.html

Младенец был найден в подъезде одного из жилых домов в столичном секторе Буюканы, сотрудники правоохранительных органов разыскивают женщину, бросившую малыша, по факту заведено уголовное дело.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Грудного ребенка нашли в четверг вечером в подъезде одной из многоэтажек на Буюканах, жильцы незамедлительно вызвали полицию, которая прибыла на место происшествия около 19:00 часов. Мальчика забрал экипаж скорой помощи, доставив его в больницу на обследование. Сейчас состояние малыша удовлетворительное.

Мигалка на полицейском автомобиле
© Fotolia / Andranik123
Пропавшая в ночь на 1 декабря в Кишиневе мать двухмесячного ребенка найдена

Ребенка нашли в коляске, уточнила корреспонденту Sputnik Молдова пресс-секретарь Управления полиции Кишинева Наталья Стати.

Оперативники, прибывшие на место происшествия, обнаружили в коляске записку, в которой были указаны число, месяц и год рождения ребенка. 

Сейчас следователи разыскивают маму малыша, по данному инциденту заведено уголовное дело на основании статьи 163 Уголовного кодекса Молдовы - "Оставление в опасности".

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Теги:
Буюканы, полиция, розыск, ребенок, подкидыш


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