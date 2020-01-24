Рост цен на топливо проверят: есть ли место картельному сговору

Глава правительства рассказал, чем займется рабочая группа, в обязанности которой входит мониторинг цен.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Молдавское правительство сформировало рабочую группу для анализа и мониторинга изменения цен на самые важные товары и услуги, особенно с высокой социальной значимостью. Об этом сообщил в пятницу премьер Ион Кику.

"Подписано распоряжение по формированию рабочей группы под руководством вице-премьера Сергея Пушкуцы. Ее цель – мониторинг изменения цен на рынке на группу социально-значимых товаров. Также будет отслеживаться изменение основных макроэкономических показателей", - сказал глава правительства.

В состав рабочей группы вошли руководители Минэкономики, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Национального антикоррупционного центра, Нацагентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), Нацагентства продовольственной безопасности, Таможенной службы, Налоговой, а также других структур.

Как сообщили в правительстве, рекомендованная периодичность мониторинга – раз в две недели.

Кику на первом заседании рабочей группы обратил внимание на стоимость целого спектра социально значимых товаров в январе. В частности, премьер остановился на ценах на топливо. Решено провести проверку эффективности национальных норм, примененных операторами, чтобы понять, какие аспекты необходимо улучшить и предотвратить картельный сговор и спланированный рост цен.

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Глава НАРЭ Штефан Крянгэ пояснил, что у 123 экономических агентов есть лицензия на продажу нефтепродуктов и 710 автозаправок. В структуре продаж 70,3% занимает дизельное топливо, 20,8% бензин и 8,9% сжиженный газ. НАРЭ проверяет только один параметр – соблюдение годовой ставки рентабельности до 10% в деятельности владельца лицензии.

Крянгэ отметил, что установленную законом рентабельность можно легко избежать благодаря чрезмерному увеличения административных расходов, а у НАРЭ нет рычагов, чтобы вмешаться. Руководитель агентства также отметил, что изменения подхода по регламентированию вступили в силу 1 января 2019 года, а механизм по установке планки для цен ведомством, который применялся ранее, был более эффективным.

Представитель Совета по конкуренции заявил, что структура следит за топливным рынком. Ведомство, в частности, начало сбор информации, чтобы найти доказательства картельного сговора, однако до настоящего времени их нет. Совету по конкуренции известны аспекты, которые косвенно доказывают, что соглашения могут существовать, добавили в правительстве.

Премьер выразил обеспокоенность эффективностью деятельности Совета по конкуренции, где работает команда из 130 специалистов, но который не способен выявлять и эффективно бороться с картельными сговорами.

Глава правительства попросил министра экономики Анатола Усатого представить информацию о прогрессе в выполнении плана действий по реанимации междугородних пассажирских перевозок, повышению качества и безопасности услуг.

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Усатый сообщил, что с 2013 года стоимость топлива выросла в три раза, а тарифы на перевозки не обновлялись. Затраты на запчасти и услуги по ремонту также выросли, заработная плата в стране удвоилась в этот период. Возраст транспортных средств, работающих в области междугородних перевозок, увеличился, и теперь по маршрутам курсирует больше старых машин.

"Отрасль достигла шаткого состояния, необходимы меры для ее реанимации и поощрения инвестиций в транспортные средства и профессиональных водителей", - отметили в правительстве.

Минэкономики подписало план действий, одобренный лицензированными компаниями, который позволит повысить безопасность и качество транспортных услуг в три этапа - до сентября 2020 года.

В конце встречи глава правительства призвал Минэкономики, Минфин и НАРЭ в течение недели изучить влияние изменения подхода в случае регулирования цен на нефтепродукты.

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"Не думаю, что справедливо оставлять на усмотрение экономических агентов формирование цен на нефтепродукты. Я не хочу влиять на решение рабочей группы, но я призываю вас срочно провести этот анализ и выдвинуть предложения", - подчеркнул премьер.

Он добавил, что котировки на дизтопливо снизились, акциз вырос незначительно, а цена продажи дизтоплива существенно возросла.

"Пожалуйста, найдите, где экономические агенты скрывают большую часть доходов", - добавил премьер.

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