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Зинаида Гречаная

Встречи Гречаной с главами ряда инстанций, коллегиальных органов и учреждений

Sputnik
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200124/28967339/grechanaya-vstretilas-s-nekotorymi-glavami-vedomstv.html

Спикер высшего законодательного собрания рассмотрела с собеседниками вопросы взаимодействия между различными ветвями власти.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Председатель парламента Республики Молдова Зинаида Гречаная провела в пятницу три рабочие встречи. 

С председателем Конституционного суда Молдовы Владимиром Цурканом они проанализировали меры, необходимые для эффективного сотрудничества, ликвидацию задолженностей по решениям Суда, которые должны быть выполнены.

"Законы должны быть ясными, правила исчерпывающими, чтобы не оставлять места для толкований и злоупотреблений", - написала на своей странице в Facebook Гречаная. 
Спикер также встретилась с председателем Национального совета по юридической помощи Эманоилом Плошницэ.
"Обсудили вопросы повестки деятельности адвокатов в нашей стране. Наметили решения, которые могут способствовать улучшению ситуации и, соответственно, повышению качества услуг, предоставляемых гражданам", - заявила Гречаная. 
Помимо этого, собеседником главы парламента был Валериу Кицан, председатель Национальной комиссии по финансовому рынку. Стороны обсудили приоритеты и меры, необходимые для эффективной деятельности учреждения.

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