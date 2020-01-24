Экзамен на получение водительских прав в Молдове: план оптимизации

Проблема прохождения тестирования и предотвращения коррупции в этом процессе снова стала предметом обсуждения в правительстве.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Молдавский премьер Ион Кику считает, что для наведения порядка со сдачей экзамена на получение водительских прав необходимо разработать и внедрить долгосрочный план. Об этом он заявил на заседании в правительстве в пятницу.

Вопрос взят главой кабмина под личный контроль. Ранее Кику обратил особое внимание на то, что многие из тех, кто пытается на практике доказать экзаменаторам свои навыки, не могут, в силу ряда причин, сделать это с первого раза. В последнее время граждане страны жалуются на то, что практический экзамен на получение водительских прав сдать фактически невозможно, а экзаменаторы, дескать, сознательно "валят" соискателей на получение заветного авто-документа.

Руководитель Агентства государственных услуг Татьяна Кунецкая сообщила о мерах, предпринятых для предотвращения коррупционных действий в процессе записи для сдачи практического экзамена. В результате время ожидания сократилось с двух с половиной месяцев до 45 дней.

Участники заседания сообщили, что найдены и другие возможности по улучшению качества услуг и упрощения доступа. Среди них – увеличение числа экзаменаторов и закупка автомобилей.

Агентство государственных услуг тесно сотрудничает с Национальным антикоррупционным центром для предотвращения мздоимства. К слову, в ближайшие дни начнется программа антикоррупционной подготовки сотрудников.

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Госсекретарь министерства экономики и инфраструктуры Юлиан Постикэ представил концепцию повышения качества процесса подготовки в автошколах, который предполагает конкретные меры и сроки. В итоговом варианте будет рейтинг автомобильных школ и инструкторов, который предоставит кандидатам на получение право оптимального выбора.

Глава правительства также потребовал пересмотреть порядок восстановления документа в случае утери водительского удостоверения. На данный момент для этого необходимо повторно пройти все этапы по его получению. В частности, премьер предложил отказаться от медицинского осмотра для восстановления удостоверения.

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Кику запросил информацию о необходимости замены водительских прав в соответствии с новой моделью документа, а также о том, как можно упростить эту процедуру. Представитель Агентства государственных услуг отметил, что молдавское законодательство не обязывает водителей обновлять удостоверения старого образца, однако такие документы не соответствуют директивам ЕС, поэтому у водителей возникают проблемы за пределами страны.

Премьер призвал пересмотреть правовую базу, чтобы упростить процесс замены водительских прав старого образца и продолжить краткосрочные и долгосрочные меры по совершенствованию механизмов получения этого вида документа.

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