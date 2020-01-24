Додон присоединился к флешмобу, посвященному памяти жертв Холокоста

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон присоединился ко всемирному флешмобу, посвященному памяти жертв Холокоста и приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией.

"На пути домой из Тель-Авива прямо на борту самолета по просьбе руководства еврейской общины Молдовы наша делегация приняла участие в проходящем сейчас во многих странах мира флешмобе #WeRemember, посвященном памяти жертв Холокоста и приуроченном к 75-летию освобождения Освенцима Красной армией", - написал Додон Facebook.

Он напомнил, что парламент Молдовы 26 ноября 2015 года принял решение объявить 27 января официальным Днем памяти жертв Холокоста. Кроме того, наша страна на законодательном уровне поддерживает усилия международного сообщества в борьбе с терроризмом, антисемитизмом и ксенофобией.

В четверг, 23 января, Додон принял участие в Всемирном форуме памяти Холокоста, который прошел в Израиле. К участию в мероприятиях были приглашены делегации из десятков стран мира. На полях форума у главы республики состоялось несколько неформальных встреч и бесед с лидерами других государств.

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