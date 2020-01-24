Как молодые семьи в Молдове могут купить жилье и авто – подробности

Премьер-министр республики провел рабочее заседание, в ходе которого детально проанализировал с коллегами внедрение госпрограммы Prima Casă, позволяющей молодым людям приобрести недвижимость на льготных условиях.

КИШИНЕВ, 24 янв – Sputnik. К сожалению, семьям с небольшим стажем в Молдове сегодня не стоит рассчитывать на то, что государство обеспечит их бесплатным жильем, даже если они проработают на предприятии или в учреждении 10-15 лет.

Широкого строительства ведомственного жилья не ведется, а для того, чтобы купить свою квартиру молодым семьям, которые постепенно становятся немолодыми, требуются десятилетия каторжного труда за границей.

В таких условиях для многих обзавестись собственным жильем становится несбыточной мечтой. Однако госпрограмма Prima Casă в состоянии помочь некоторым семьям в приобретении квартир на льготных условиях.

Премьер-министр Ион Кику провел рабочее заседание, в ходе которого поинтересовался, скольким молодым парам уже удалось въехать в собственные дома и квартиры.

Директор Организации по развитию сектора малого и среднего бизнеса (ODIMM) Юлия Костин назвал точные цифры: на данный момент всего воспользовались программой 3956 граждан страны, из которых 2776 – представители молодых семей, а 1180 – не состоящие в браке люди.

Средний возраст бенефициаров программы составляет 31 год, а средняя стоимость одной квартиры, приобретенной в рамках программы, варьируется в районе 591 тысячи леев.

За весь период существования программы 3707 квартир граждане страны приобрели в городах, а 249 – в селах страны.

Выслушав отчет, глава кабмина уточнил, что в бюджете 2020 года есть необходимые средства для дальнейшего внедрения программы Prima Casă. Более того, по словам премьера Молдовы, правительство будет предпринимать усилия для того, чтобы молодые люди могли приобретать в рассрочку по льготным ценам не только квартиры, но и автомобили.

"Программа нацелена на молодежь и должна отвечать потребностям и ожиданиям молодых людей. Мы хотим увеличить стремление молодежи оставаться в стране. Более всего нас интересует внедрение программы в сельской местности", - подчеркнул Кику.

Руководство министерства финансов республики премьер попросил выработать меры, которые позволят молодым гражданам нашей страны, взявшим кредиты на приобретение первого собственного жилья, вернуть их в более сжатые сроки.

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