Президент Молдовы о "нейтральных" номерах для автомобилей из Приднестровья

Глава республики считает, что ситуация на данном этапе разблокирована, но такого рода регистрационные номерные знаки следует "побыстрее получить", поскольку они позволяют выезжать и в Европу, и на Украину.

КИШИНЕВ, 24 янв - Sputnik. Вопрос с номерными знаками едва не стал поводом для обострения диалога между Кишиневом и Тирасполем. Сначала Бюро по реинтеграции сообщило о том, что в тестовом режиме приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу. А потом ответные меры для машин с территории Правобережья пообещал ввести и Тирасполь. Правда, сначала Кишинев, а потом и Тирасполь отменили свои решения. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, в чем заключается суть этого вопроса.

"Еще в 2017 году мы договорились – Кишинев и Тирасполь, что для автомобилей из Приднестровья мы представляем "нейтральные" номера. Те, кто проживает на территории Левобережья, знают, что на автомобилях с приднестровскими номерами невозможно выехать в ЕС, потому что румынскую границу они проехать не смогут", - сказал Додон в своем видеообращении.

По его словам, пока на приднестровских номерах еще можно выезжать на Украину, однако стоить помнить, что Киев на разных этапах тоже ставил этот вопрос.

"Поэтому мы решили дать им (жителям Приднестровского региона – ред.) выход из ситуации. Чтобы не было слишком много затрат, чтобы жители Приднестровья не приезжали в Кишинев и оформляли здесь "нейтральные" номера, мы создали систему, чтобы эти знаки они получали на территории Левобережья. И с 2017-го процесс пошел", - отметил президент республики.

По его мнению, чем больше жителей Приднестровья получат нейтральные номера, тем быстрее эта проблема решится.

"Никаких проблем со стороны Кишинева в этом вопросе нет и не может быть. Никаких ограничений не должно быть. Поэтому на прошлой неделе, когда появились первые предпосылки к тому, что может быть какая-то блокировка транспорта, я сразу созвонился с Вадимом Красносельским. Договорились, что мы этот вопрос должны снять с повестки дня", - добавил Додон.

Он отметил, что после телефонного разговора были даны поручения как на правом берегу Днестра, так и на левом.

"Эта проблема на данном этапе снята. Но в перспективе все же нужно побыстрее получить нейтральные номера", - сказал Додон, обратив внимание, что на основе нейтральных номеров можно передвигаться и в Европу, и на Украину.

Почему Кишинев вводил тестовый режим?

Подробно на этом вопрос остановился вице-премьер по реинтеграции Александр Фленкя.

"Тестовый режим, который действовал с 10 по 20 января, был введен для того, чтобы, в первую очередь, проанализировать, как это повлияет на подачу заявок на получение нейтральных номеров в Приднестровье, а также оценить возможности офисов Агентства госуслуг в Тирасполе и в Рыбнице с учетом роста заявлений", - отметил вице-премьер.

По его словам, согласно предварительным данным, за эти 10 дней отмечен рост числа заявок на получение нейтральных номерных знаков.

"Мы находимся в процесс анализа полученной за этот период информации. Во-вторых, мы стараемся привлечь внимание жителей региона к тому, какие есть возможности для свободного передвижения за пределами Молдовы", – сказал Фленкя.

А с 1 апреля Украина планирует запретить пересечение границы автомобилям с приднестровскими номерными знаками. Об этом сообщил молдавский премьер Ион Кику. В пресс-службе посольства Украины Sputnik Молдова сообщили, что подобные меры Киевом рассматриваются, однако окончательно они еще не приняты.

Хроника событий

Ранее, 10 января 2020 года, в тестовом режиме было приостановлено действие исключительного порядка пересечения границы, в рамках которого автомобилям, зарегистрированным структурами Приднестровья, позволялось пересекать государственную молдавско-украинскую границу.

В Тирасполе 17 января заявили, что с 24 января вводятся ограничения на пересечение границы с Украиной для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых постоянно проживающими в республике гражданами, обладающими водительскими удостоверениями РМ. В уполномоченных структурах приднестровского региона сообщили, что это ответная мера на ограничение на молдавско-украинской границе передвижения приднестровского автотранспорта.

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В тот же день президент Молдовы Игорь Додон провел телефонный разговор с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским по вопросу передвижения автотранспорта через приднестровский участок молдавско-украинской границы. По словам Додона, стороны договорились срочно найти решение для недопущения ухудшения ситуации вокруг транспортного сообщения и возможного возникновения осложнений для граждан.

В Бюро по реинтеграции 20 января сообщили о том, что официальный Кишинев приостановил тестовый режим пересечения государственной молдавско-украинской границы автомобилями с приднестровскими номерами.

А 23 января приднестровский лидер Вадим Красносельский сообщил, что в связи с этим заморожена и реализация решения Тирасполя о принятии зеркальных ответных мер.

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